Dù tới 15/8 mới chính thức công chiếu nhưng nhiều ngày qua Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành đã khiến người hâm mộ ở Việt Nam đứng ngồi không yên chờ ngày ra rạp. Các suất chiếu đặc biệt của phim tại rạp IMAX ngày 14/8 đã thông báo hết vé. Cuộc đua giành vé để được xem Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành đầu tiên tại rạp Việt đã diễn ra nhiều ngày qua trong cộng đồng fan.

Theo Box Office Vietnam, tính đến sáng 14/8, dù chưa chính thức khởi chiếu nhưng tác phẩm 16+ của đạo diễn Haruo Sotozaki đã vượt mốc 30 tỷ, trở thành anime có lượng bán vé trước cao nhất lịch sử phòng vé Việt, vượt qua cơn sốt Doraemon và Conan mới đây.

Riêng ngày 14/8, Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành đã thu 8,5 tỷ đồng từ gần 100.000 vé bán ra từ 1.733 suất chiếu, hoàn toàn áp đảo tất cả các bộ phim ra rạp cùng thời điểm. Trước khi ra rạp Việt, tác phẩm đã tạo nên cơn sốt không kém tại thị trường Nhật Bản.

Đây là phim đầu tiên trong bộ ba Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành, mở đầu cho trận chiến cuối cùng giữa Sát Quỷ Đoàn cùng Muzan và bè lũ quỷ tại Vô Hạn Thành. Bộ phim quy tụ gần như toàn bộ Trụ Cột và các nhân vật chính đối đầu nhóm Thượng Huyền mạnh nhất của Muzan; cùng bối cảnh Vô Hạn Thành phức tạp, kiến trúc đảo lộn và di chuyển liên tục hứa hẹn mang đến những trận chiến đấu mãn nhãn.