Ngày 13/8, phim điện ảnh Dính lẹo (Together) bắt đầu khởi chiếu sớm tại rạp Việt. Phim được mệnh danh là tuyệt phẩm kinh dị của năm 2025, nhận mưa lời khen từ các nhà phê bình quốc tế khi ra mắt tại LHP Sundance. Dính lẹo đã vượt qua kiểm duyệt với quy định độ tuổi dành cho khán giả từ 18 tuổi trở lên tại Việt Nam, không bị cắt bất kỳ chi tiết nào, đảm bảo chất lượng của bản phim gốc.

Diễn viên Dave Franco và Alison Brie trong phim.

Trong phim, diễn viên Dave Franco và Alison Brie không chỉ hóa thân thành cặp đôi đang vật lộn với sự rạn nứt trong tình yêu mà họ còn là vợ chồng thật ngoài đời. Dave Franco và Alison Brie kết hôn vào năm 2017 sau nhiều năm gắn bó.

Bộ đôi từng cộng tác trong các dự án như The Disaster Artist, The Rental và nay là Dính lẹo - đánh dấu lần đầu tiên cả hai đồng thời đóng vai chính trong một bộ phim khai thác sâu sắc mối quan hệ tình cảm theo thể loại Body Horror (kinh dị thể xác).

Sự gắn bó đời thực giữa hai diễn viên mang đến cho bộ phim một chiều sâu cảm xúc đặc biệt, khi những khoảnh khắc gần gũi, giằng xé và bất an được thể hiện một cách tự nhiên, chân thật đến từng ánh mắt, cử chỉ.

"Dính lẹo" là phim thứ 3 họ đóng cùng nhau.

Phim xoay quanh hành trình của một cặp đôi lâu năm - Tim và Millie - khi mối quan hệ của họ dần trở thành chiếc lồng không lối thoát. Việc họ dính chặt vào nhau về mặt thể xác không chỉ là yếu tố giật gân mà chính là biểu tượng rõ ràng cho kiểu yêu “ngột ngạt” trong đời thực: khi mỗi cá nhân đánh mất ranh giới bản thân để tồn tại trong một mối quan hệ đã mục ruỗng.

Các nền tảng tổng hợp đánh giá như Rotten Tomatoes và Metacritic ghi nhận phim Dính lẹo đạt khoảng 91 % đánh giá tích cực, với điểm trung bình từ Metacritic đạt 76/100 - minh chứng rõ rệt cho độ phủ sóng mạnh mẽ và sự đánh giá cao từ giới chuyên môn. Một số bài phê bình như của The Guardian, Roger Ebert và Collider đánh giá cao khả năng chuyển đổi tinh tế giữa thể loại tâm lý - kinh dị - hài đen.

Dính lẹo có suất chiếu sớm từ 18h ngày 13 - 14/8 và chính thức khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 15/8.