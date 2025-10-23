Trưa 23/10, Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (xã Mỹ Quý, Tây Ninh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng mang theo vũ khí quân dụng qua biên giới.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Hưng bị lực lượng chức năng khống chế. Ảnh: MĐ

Trước đó, khoảng 15h ngày 22/10, tại khu vực kiểm soát cửa khẩu biên phòng Mỹ Quý Tây, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Hoàng Hưng (25 tuổi, ngụ xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên) khi đối tượng này đang làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia với hành vi cất giấu vũ khí quân dụng.

Khi kiểm tra hành lý, lực lượng chức năng phát hiện trong túi xách của Hưng cất giấu một khẩu súng AK có kim hỏa và một hộp tiếp đạn chứa 6 viên đạn.

Tang vật gồm súng AK và 6 viên đạn. Ảnh: MĐ

Cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra nhanh và tạm giữ thêm Nguyễn Văn Quân (36 tuổi, ngụ phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh) đang đứng chờ tại khu vực bãi xe, được xác định là người đi cùng Hưng để cùng xuất cảnh.

Lực lượng chức năng đã niêm phong tang vật và áp giải Nguyễn Hoàng Hưng, đồng thời mời Nguyễn Văn Quân về trụ sở để tiếp tục phục vụ công tác điều tra, làm rõ mục đích mang vũ khí qua biên giới.