Sáng nay (6/10), nguồn tin của PV cho biết, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã bắt giữ nghi can sát hại 3 người tại vựa thu mua nông sản tại xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, danh tính nghi can được xác định là Lê Sỹ Tùng (SN 1992, ngụ Đồng Nai). Tùng bị công an bắt giữ sau 2 ngày gây ra vụ án mạng chấn động dư luận. Cơ quan điều tra đang đấu tranh, lấy lời khai của nghi can Tùng để làm rõ vụ án.

Nghi can là Lê Sỹ Tùng. Ảnh: CA

Trước đó, vào sáng 3/10, người dân phát hiện 3 thi thể tại vựa nông sản T.H. ở Đồng Nai. Các nạn nhân gồm: ông Đ.D.T. (SN 1978, chủ vựa), bà C.H.H. (SN 1977, vợ ông T.) và cháu trai Đ.T.T. (SN 2014). Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy cả ba tử vong do bị bắn vào vùng đầu. Hình ảnh camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông đội mũ, trùm kín mặt xuất hiện tại hiện trường. Công an tỉnh Đồng Nai sau đó phối hợp với đơn vị thuộc Bộ Công an điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Do tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long trực tiếp chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai phá án.