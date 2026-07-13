Ngày 13/7, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh An Giang cho biết đang phối hợp với Công an xã Cần Đăng điều tra, truy xét nhóm 6 đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhóm 6 đối tượng bị công an đưa về làm việc. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, khoảng 19h ngày 10/7, N.V.H.K. (SN 2005, ngụ xã Cần Đăng) cùng 3 người khác hẹn gặp Tô Tuấn Kiệt (SN 2008) tại một quán nhậu trong Trung tâm thương mại Cần Đăng (xã Cần Đăng, tỉnh An Giang) để "nói chuyện".

Tuy nhiên, vừa đến điểm hẹn, nhóm của H.K. đã bị nhóm của Kiệt, gồm 6 đối tượng đi trên nhiều xe máy, phục sẵn, trên tay lăm lăm nhiều loại hung khí.

Tại đây, Nguyễn Thành Danh (SN 2008) dùng một khẩu súng khí nén dí thẳng vào đầu H.K. rồi bóp cò. May mắn phát đạn không trúng người. .

Tang vật gồm nhiều loại hung khí Ảnh: CACC

Ngay lập tức, cả nhóm của Kiệt cầm dao tự chế, chĩa ba lao vào đuổi đánh, đâm chém loạn xạ khiến nhóm của H.K. chạy thục mạng.

Hậu quả, H.K. bị chém trúng chân, bị thương tích nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây án, nhóm hung thủ lên xe máy rồ ga tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Phòng CSHS Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an xã Cần Đăng triển khai lực lượng, rà soát camera và truy xét nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã làm rõ và mời 6 đối tượng liên quan (đều sinh năm 2008, ngụ tỉnh An Giang) về trụ sở làm việc.

Lực lượng công an cũng thu giữ tang vật là các loại hung khí tự chế gồm: 1 khẩu súng khí nén, 13 cây dao tự chế các loại, 1 cây chĩa ba.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng đối tượng.