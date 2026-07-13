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Ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đang tạm giữ 8 đối tượng để điều tra về hành vi "Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ" theo Điều 305 Bộ luật Hình sự.

Đây là kết quả sau khi Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM xác lập chuyên án, triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển vật liệu nổ quân dụng liên tỉnh.

Trước đó, qua công tác trinh sát địa bàn, PC02 phát hiện một đường dây mua bán thuốc nổ khép kín. Các đối tượng lợi dụng địa hình rừng núi, ven biển và hoạt động khai thác khoáng sản, thủy sản để tuồn vật liệu nổ ra thị trường.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Cuối tháng 6 vừa qua, lực lượng công an bắt quả tang Nguyễn Văn Nguyên (SN 1969, ngụ TP Đồng Nai) đang ôm túi xách chứa khoảng 7kg chất nổ đến khu vực đường ven biển gần cầu Cửa Lấp (phường Phước Thắng, TPHCM).

Khi Nguyên chuẩn bị giao hàng và nhận tiền từ Lê Xuân Đức (SN 2004, ngụ TPHCM) thì các mũi trinh sát lập tức ập vào khống chế, bắt giữ.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi của các đối tượng. Cụ thể, tháng 5/2026, Lê Xuân An (SN 1978, cha của Đức) đặt mua của Nguyên 7kg thuốc nổ TNT để bán lại cho các ghe, tàu đánh cá.

Sau đó, Nguyên liên hệ với Nguyễn Anh Minh (SN 1965, ngụ TP Đồng Nai) – đầu nậu chuyên thu gom đầu đạn sót lại sau chiến tranh để cưa lấy thuốc nổ – mua với giá 400.000 đồng/kg thuốc nổ.

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CACC

Do Minh chỉ gom được 6kg, Nguyên đã liều lĩnh trộn thêm đất vào số thuốc nổ trên để tăng trọng lượng lên 7kg cho đủ đơn hàng. Sau đó, đối tượng bắt xe buýt từ Đồng Nai xuống TPHCM giao dịch.

Do thời điểm này An đang ở Khánh Hòa nên đã chỉ đạo vợ là N.T.Ư. và con trai là Lê Xuân Đức ra nhận hàng, giao tiền. Toàn bộ hành vi phạm tội bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ ngay tại hiện trường.

Riêng An sau thời gian bỏ trốn đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận thêm hành vi từng bán 100 kíp nổ cho một đối tượng khác để cấn trừ khoản nợ cá nhân.

Mua bán thuốc nổ liên tỉnh

Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt giữ Trần Văn Châu (SN 1972, ngụ TP Đồng Nai), đối tượng trực tiếp tháo gỡ đầu đạn và gom thuốc nổ giao cho Nguyên.

Không chỉ bán tại TPHCM, Nguyên còn khai nhận hoạt động tại tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể, ngày 23/6, Nguyên bán 6kg thuốc nổ cho một nhóm đối tượng, sau đó số hàng này được bán chuyền tay và điểm đến cuối cùng là Trần Thanh Minh (SN 1988, ngụ tỉnh Lâm Đồng) để dùng vào việc khai thác đá trái phép.

Công an lấy lời khai một đối tượng. Ảnh: CACC

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyên và vận động các đối tượng, công an thu giữ thêm lượng lớn thuốc nổ chưa kịp tẩu tán.

Tính đến nay, Ban chuyên án đã thu giữ tổng cộng 16,1kg thuốc nổ thành phần TNT (thuộc danh mục vật liệu nổ quân dụng có sức công phá đặc biệt lớn), 2 vỏ đầu đạn, 1 máy dò kim loại cùng nhiều tang vật liên quan.

Công an tạm giữ 8 đối tượng gồm Nguyễn Văn Nguyên, Lê Xuân Đức, Nguyễn Anh Minh, Trần Văn Châu, Lê Đức Hương, Nguyễn Công Chính, Trần Thanh Minh, Lê Xuân An để phục vụ công tác mở rộng điều tra.