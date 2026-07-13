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Ngày 13/7, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TPHCM cho biết vừa khởi tố thêm 12 bị can liên quan đến 2 đường dây cá độ bóng đá mà đơn vị này vừa triệt phá mới đây trong dịp World Cup 2026.

Như vậy, tính đến nay, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 97 đối tượng trong 2 đường dây cá độ bóng đá do nhóm đối tượng Huỳnh Lê Thanh Long, Nguyễn Việt Bảo Long, Hứa Bá An, Trần Lê Tuấn Kiệt, Trần Anh Dũng, Lê Thanh Tiến, Hoàng Tấn Phát... cầm đầu.

Các đối tượng bị khởi tố mới đây. Ảnh: CACC

Trước đó, qua thời gian điều tra theo dõi, Ban chuyên án của Phòng CSHS phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng cùng lực lượng Công an nhiều địa phương đồng loạt cất lưới. Ban chuyên án tiến hành bắt giữ, mời về làm việc đối với 150 đối tượng liên quan.

Công an lấy lời khai một đối tượng. Ảnh: CACC

Nhóm này khai nhận đã lấy các tài khoản cá độ bóng đá cấp quản lý (Master) từ các đối tượng đầu nậu tại Campuchia. Sau đó, chúng chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp đại lý (Agent) và tài khoản thành viên (Member) để giao lại cho các "con bạc" tại TPHCM và các tỉnh thành khác tham gia cá độ bóng đá thông qua trang web "Bong88.com".

Theo cơ quan công an, đường dây này hoạt động với sơ đồ tổ chức hết sức tinh vi, có sự phân cấp, điều hành chặt chẽ.

Đối tượng Huỳnh Lê Thanh Long (trái) và Hoàng Tấn Phát. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu xác định, chỉ tính từ tháng 10/2025 đến khi bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc đã lên tới hơn 3.500 tỷ đồng.