Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".

Theo điều tra ban đầu, khoảng 10h30 ngày 5/7, ông Nguyễn Thành Nh. tổ chức uống rượu tại nhà trên đường Hoàng Anh (khu phố Thủ Tửu, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh) cùng 5 người khác, gồm Nguyễn Văn M., Nguyễn Thanh Vũ, Dương Quốc T. và Nguyễn Đình T. (cùng tạm trú tại địa phương).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: MĐ

Trong lúc nhậu, Nguyễn Thanh Vũ xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại với ông Dương Quốc T. và ông Nguyễn Văn M.

Bực tức, Vũ chạy xe máy về nhà. Thấy ba người bạn của con đang ngồi chơi, gồm Nguyễn Huỳnh Khánh Duy (tức Tí Em, SN 1998), Lý Nhật Duy (SN 2005) và Huỳnh Phú Giàu (SN 2001), Vũ kể lại sự việc rồi rủ cả nhóm quay lại quán nhậu để "giải quyết" mâu thuẫn.

Khi đến nơi, Vũ lao vào đấm ông Dương Quốc T., sau đó chỉ tay về phía ông Nguyễn Văn M. để nhóm thanh niên nhận diện.

Ngay sau đó, Nguyễn Huỳnh Khánh Duy xông đến đấm rồi xô mạnh khiến ông M. ngã ngửa, đầu đập xuống nền gạch. Nạn nhân bất tỉnh tại chỗ, có biểu hiện co giật.

Ông M. được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cấp cứu nhưng không qua khỏi do chấn thương sọ não nặng, tử vong vào ngày 6/7.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.