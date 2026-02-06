Ngày 6/2, Công an phường Tân Phước (TPHCM) cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ lập hồ sơ xử lý bà V.T.T. (33 tuổi, trú phường Tân Hải, TPHCM) về hành vi cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Trước đó, tối 2/2, trực ban hình sự Công an phường Tân Phước tiếp nhận tin trình báo của bà T. về việc khoảng 19h cùng ngày, bà bị hai thanh niên đi xe máy (không rõ biển số) chặn đường, cướp tài sản tại đoạn đường vắng gần cầu Mỏ Nhát, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Tân Phước.

Theo trình báo, tài sản bị cướp gồm một xe máy Honda Air Blade, một điện thoại di động OPPO A18 và hơn 34 triệu đồng tiền mặt để trong cốp xe.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Phước đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tổ chức xác minh, làm việc với người trình báo và những người liên quan. Quá trình điều tra cho thấy lời khai của bà T. có nhiều mâu thuẫn, không phù hợp với thực tế; bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định không có vụ cướp nào xảy ra như nội dung trình báo.

Làm việc với cơ quan công an, bà T. thừa nhận đã mang xe máy đi cầm cố để lấy tiền trả nợ cá nhân, sau đó dựng chuyện bị cướp nhằm che giấu sự việc.

