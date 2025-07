Ngày 23/7, Công an xã Đức Lập (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã lập hồ sơ xử lý đối với anh N.N.A. (28 tuổi, trú xã Đức Lập) về hành vi khai báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền.

Anh N.N.A viết bản tường trình về hành vi khai báo thông tin giả. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Trước đó, vào lúc 11h ngày 17/7, Công an xã Đức Lập tiếp nhận tin báo của anh N.N.A. là lái xe taxi với nội dung vào khoảng 10h cùng ngày, khi anh điều khiển xe taxi chở khách đến khu vực rẫy thuộc Bon JunJuh, xã Đức Lập thì bị 3 đối tượng là hành khách đi xe đã dùng kim tiêm đe dọa, khống chế cướp số tiền 2,1 triệu đồng và 1 chiếc nhẫn vàng trị giá khoảng 8 triệu đồng.

Nhận định vụ cướp có tính nghiêm trọng, Công an xã Đức Lập đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng vào cuộc xác minh, điều tra.

Sau quá trình truy xét, sàng lọc các thông tin, công an nhận định không có vụ cướp xảy ra như trình báo của anh A.

Làm việc với cơ quan công an, anh A. khai do nợ nần nên đã bán nhẫn trả nợ. Do chiếc nhẫn là vợ mua, sợ vợ buồn, la mắng nên đã dựng lên chuyện bị cướp như trên.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không báo tin giả hoặc cung cấp thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương. Mọi hành vi báo tin giả, sai sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sẽ bị xử lý nghiêm.