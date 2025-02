Hôm nay (15/2), Công an TP Vũng Tàu cho biết đang tiếp tục xác minh, làm việc với đối tượng Nguyễn Hoàng Việt (45 tuổi, quê Cần Thơ) để làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản.

Nạn nhân là chị T.T.N. (43 tuổi) - người sống chung như vợ chồng với Việt.

Nguyễn Hoàng Việt tại cơ quan công an. Ảnh: Thành Trung

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Hoàng Việt hành nghề chạy xe ôm trên địa bàn phường 5, TP Vũng Tàu. Do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Việt nảy sinh ý định dựng chuyện bị bắt cóc để chiếm đoạt tiền từ vợ “hờ” của mình.

Trưa hôm qua (14/2), Việt chở một nam thanh niên đi từ TP Vũng Tàu đến huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Trên đường đi, Việt dừng xe rồi chạy vào khu vực rừng cao su gọi điện về cho chị N. kêu khóc, nói mình bị trói, đánh đập và yêu cầu chuyển 60 triệu đồng tiền chuộc.

Sau đó, Việt tá túc qua đêm tại nhà người quen ở huyện Long Khánh.

Về phía chị N., do lo sợ Việt gặp nguy hiểm, đã chuyển 20 triệu đồng vào tài khoản do Việt cung cấp và đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Nhận được tin báo, Ban giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ, Công an TP Vũng Tàu và phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc, triển khai lực lượng xác minh, điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 1h40 hôm nay, các trinh sát phát hiện Nguyễn Hoàng Việt đang ngủ trong nhà của ông H.Q.T. ở huyện Long Khánh.

Thời điểm này, cơ quan chức năng ghi nhận không có dấu hiệu của việc Việt bị bắt cóc, trói hay đánh đập.

Qua làm việc, bước đầu Việt khai nhận do đang nợ 38 triệu đồng nên dựng chuyện bị bắt cóc, lừa lấy của chị N. 60 triệu đồng. Ngoài ra, Việt còn cho biết đang quen một người phụ nữ khác nên muốn có tiền tiêu xài và trả nợ cho tình nhân mới.