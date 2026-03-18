Bước ngoặt bất ngờ trên hành trình nghệ thuật

Ít ai biết trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt, Mạnh Trường chưa từng có ý định theo diễn xuất. Thời học sinh, anh quan tâm nhiều hơn đến công nghệ và tin học. Bước chuyển hướng bắt đầu từ những lần thử sức làm người mẫu, đỉnh điểm là tham gia cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam và giành giải phụ.

Mạnh Trường tình cờ tham gia lớp tạo nguồn kéo dài 3 tháng tại Trường Sân khấu Điện ảnh và may mắn bén duyên với nghiệp diễn.

Bước ngoặt đến khá tình cờ khi một người bạn rủ tham gia lớp tạo nguồn kéo dài 3 tháng tại ĐH Sân khấu & Điện ảnh - đúng lúc anh vừa trượt đại học và chưa biết định hướng tương lai. Ban đầu nam diễn viên sinh năm 1985 tham gia cho vui nhưng sau 3 tháng đã đỗ vào ĐH Sân khấu & Điện ảnh.

Đặc biệt, người đầu tiên nhìn ra tiềm năng và thúc đẩy anh thử sức chính là bạn gái khi ấy giờ là vợ Mạnh Trường. “Lúc đầu tôi còn ngại nhưng vợ cứ bảo đi thử xem thế nào”, anh kể. Câu nói ấy đã mở ra một sự nghiệp kéo dài hơn 2 thập kỷ cho Mạnh Trường.

Bản lĩnh hóa thân và nỗi sợ trước những đề tài gai góc

Vai diễn màn ảnh đầu tiên của Mạnh Trường là trong Những cánh hoa bay - cũng là bộ phim VFC đầu tiên anh tham gia khi còn học năm thứ 2. Khi xem lại, anh thừa nhận đây là tác phẩm khiến mình xấu hổ nhất trong sự nghiệp bởi những cảnh diễn ngô nghê có lúc khiến anh ngượng ngùng.

Giai đoạn đầu, Mạnh Trường thường gắn với mô típ người đàn ông thất tình, kẻ thứ ba hoặc nhân vật nhu nhược từ Zippo, mù tạt và em đến Tuổi thanh xuân, Chạy trốn thanh xuân.

Bước ngoặt đến với Bí mật tam giác vàng lần đầu anh vào vai chỉ huy công an trinh sát. Đoàn phim trực tiếp quay tại khu vực Tam giác vàng, nơi Mạnh Trường tận mắt chứng kiến những ám hiệu của đường dây buôn bán ma túy hoạt động ngay giữa ban ngày. Bộ phim tạo hiệu ứng vượt kỳ vọng và mở ra bước tiến mới trong sự nghiệp nam diễn viên.

Năm 2025 tiếp tục là dấu mốc đáng nhớ khi anh tham gia 2 dự án hoàn toàn đối lập. Không thời gian khắc họa người lính da sạm nắng, phong trần - tác phẩm mà anh cho rằng vượt khỏi khuôn khổ một bộ phim giải trí thông thường vì giá trị nhân văn và lịch sử. Đoàn phim bám trụ nhiều tháng tại Sơn La, Mộc Châu và các điểm quay hẻo lánh, hầu như không có thời gian về nhà.

Ngay sau đó là Lằn ranh - phim chính luận với nhân vật Ngọc Triển cùng vẻ ngoài thư sinh nhưng ẩn chứa nhiều góc khuất. Ban đầu, Mạnh Trường muốn từ chối vì kịch bản khó hiểu và đề tài xa lạ với trải nghiệm cá nhân. Anh thậm chí gọi điện cho đạo diễn để xin rút. Nhờ sự thuyết phục kiên trì của đạo diễn, anh nhận vai và kết quả vượt ngoài dự đoán.

Áp lực khi chạm đến những hình tượng thiêng liêng

Trong hơn 20 năm làm nghề, vai Thầu Chín - hình tượng Bác Hồ thời hoạt động tại Thái Lan - trong Thầu Chín ở Xiêm là kỷ niệm vừa thiêng liêng vừa áp lực nhất với Mạnh Trường. Để hóa thân vào nhân vật lịch sử đặc biệt này, anh phải giảm cân khắc nghiệt hơn bất kỳ dự án nào trước đó, đồng thời dành nhiều thời gian nghiên cứu thần thái và tác phong của Người.

Anh nhớ những đêm thức trắng học thuộc các đoạn thoại dài, không được phép sai dù một chữ. 6h sáng ra hiện trường, Mạnh Trường vẫn tiếp tục ôn lời thoại. “Đây là điều vô cùng vinh dự trong cuộc đời làm diễn viên của tôi”, anh chia sẻ. Khi ấy còn trẻ, anh chưa cảm nhận hết trọng lượng của cơ hội. Chỉ đến bây giờ nhìn lại, Mạnh Trường mới thấm thía không phải diễn viên nào trong cả sự nghiệp cũng có được may mắn đó.

Hành trình từ hình ảnh soái ca trong Hương vị tình thân - bộ phim mà chính đạo diễn từng nhận xét anh “làm chơi ăn thật” so với những vai nặng ký của bạn diễn - đến các nhân vật phản diện nhiều lớp hay hình tượng lịch sử đã giúp Mạnh Trường dần khẳng định mình là một diễn viên đa dạng, không bị đóng khung trong bất kỳ khuôn mẫu nào. Mạnh Trường mãn nguyện với năm 2025 vì có cơ hội tham gia 2 dự án liên tiếp vừa đặc biệt vừa khác biệt đến vậy.

Bến đỗ bình yên sau ánh đèn

Mạnh Trường và vợ.

Đằng sau ánh hào quang và những chuyến đi dài ngày là một tổ ấm giúp anh yên tâm cống hiến. Mạnh Trường may mắn khi có người vợ thấu hiểu cùng 3 người con đáng yêu. Vợ anh - Phương Phạm chính là hậu phương vững chắc suốt hành trình ấy. “May mắn nhất là có một người vợ vững vàng ở nhà, để khi mình đi làm có thể hoàn toàn yên tâm”, anh nói.

