Sự kiện diễn ra từ ngày 6-8/8/2026, tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC).

Xu hướng triển lãm phù hợp định hướng phát triển, Masan Consumer tự tin "Go Global"

Vietfood & Beverage - ProPack Vietnam 2026 quy tụ hơn 1.400 gian hàng của hơn 1.000 doanh nghiệp từ trên 20 quốc gia, dự kiến đón hơn 40.000 lượt khách tham quan. Triển lãm đạt chứng nhận UFI, bao quát chuỗi giá trị ngành F&B từ nguyên liệu, chế biến, bao bì đến phân phối.

Năm nay, sự kiện tập trung vào ba xu hướng chính của ngành: chuyển đổi xanh, ứng dụng công nghệ số và dinh dưỡng bền vững. Đây cũng là những hướng đi mà Masan Consumer cho biết đang theo đuổi. Tại thị trường trong nước, công ty đẩy mạnh cao cấp hóa danh mục sản phẩm và số hóa hệ thống phân phối qua nền tảng Digital 4P.

Các thương hiệu thực phẩm tiện lợi của Masan như Omachi, Phở Story thu hút nhiều sự quan tâm của khách tham quan

Tại thị trường quốc tế, các thương hiệu mạnh của Masan Consumer tiếp tục chiến lược "Go Global" với mục tiêu đưa ẩm thực Việt đến người tiêu dùng toàn cầu. Trong quý II/2026, mảng kinh doanh quốc tế của công ty ghi nhận mức tăng trưởng 24% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục duy trì đà mở rộng tích cực tại các thị trường trọng điểm.

Trong hội nghị nhà đầu tư vừa qua, đại diện lãnh đạo Masan Consumer chia sẻ, với các thương hiệu Chin-su và Nam Ngư, Masan Consumer mong muốn trở thành một trong những doanh nghiệp tiên phong đưa gia vị Việt Nam ra thị trường toàn cầu thông qua những sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, an toàn thực phẩm và sức khỏe, đồng thời vẫn giữ trọn hương vị nguyên bản của ẩm thực Việt Nam.

Masan giới thiệu các thương hiệu chủ lực xuất khẩu tại Vietfood 2026

Tạo điểm nhấn với cà phê Fine Robusta

Tại triển lãm, khu vực hệ sinh thái Masan trưng bày danh mục sản phẩm chủ lực gồm Chin-su, Nam Ngư, Omachi, Vinacafé và Phở Story. Thương hiệu nông nghiệp công nghệ cao WinEco cũng góp mặt với khu trưng bày rau củ đạt chuẩn VietGAP và GlobalGAP. WinEco hiện vận hành 14 nông trường công nghệ cao trải dài từ Bắc vào Nam với tổng diện tích khoảng 3.000 ha, cung cấp khoảng 150 loại rau, củ, quả cho hơn 5.000 điểm bán thuộc hệ thống WinMart, WinMart+/WiN. Toàn bộ sản phẩm được kiểm soát từ đầu vào sản xuất đến đầu ra và có thể truy xuất nguồn gốc qua mã QR trên bao bì.

WinEco - thương hiệu nghiệp của Masan giới thiệu các dòng sản phẩm xuất khẩu chủ lực

Đặc biệt, điểm nhấn tại khu trưng bày là Vinacafé Fine Robusta - bộ sưu tập cà phê đặc sản khẳng định bước tiến mới của doanh nghiệp trong công nghệ chế biến Robusta. Mỗi hạt Fine Robusta được tuyển chọn từ những vùng trồng trên độ cao hơn 1.000m, thu hái thủ công từ những trái chín đỏ, trải qua quá trình lên men tự nhiên và phơi chậm hơn 720 giờ để đạt độ hoàn thiện tối ưu trước khi rang.

Tiếp nối hơn nửa thế kỷ chế biến cà phê Việt Nam từ năm 1968, các nghệ nhân Vinacafé kết hợp kinh nghiệm rang xay với công nghệ rang độc quyền nhằm giải phóng tối đa các tầng hương và khai phá trọn vẹn tiềm năng nguyên bản của hạt Fine Robusta. Khách tới tham quan triển lãm có thể thưởng thức ly cà phê đậm đà bản sắc Việt và cùng lan tỏa khát vọng đưa Fine Robusta trở thành biểu tượng mới của cà phê đặc sản Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Vinacafe giới thiệu bộ sưu tập cà phê Fine Robusta đến khách tham quan với 3 dòng: rang xay, phin giấy, viên nén (capsule)

Bên cạnh khu trưng bày, doanh nghiệp tổ chức các buổi trình diễn ẩm thực ngay tại gian hàng, giới thiệu cách chế biến các món ăn Việt quen thuộc theo phong cách mới nhưng vẫn giữ hương vị đặc trưng.

Masan Consumer (HOSE: MCH) là công ty thành viên thuộc Masan Group (HOSE: MSN). Với gần ba thập kỷ phụng sự người tiêu dùng, Masan Consumer hiện sở hữu danh mục đa dạng các sản phẩm FMCG, gồm: gia vị, thực phẩm tiện lợi, đồ uống, cà phê, chăm sóc cá nhân và gia đình, với những thương hiệu quen thuộc như Chin-su, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, Phở Story, Vinacafé và Wake-up. Các sản phẩm hiện diện trong hơn 98% hộ gia đình Việt Nam (theo báo cáo Kantar 2024) và được xuất khẩu đến hơn 26 quốc gia trên thế giới, khẳng định vị thế là một trong những công ty FMCG có khả năng sinh lời tốt trong khu vực.

(Nguồn: Masan Consumer)