Masan Consumer tiếp tục đồng hành cùng SPISE 2026 diễn ra từ ngày 27/7 - 1/8/2026 tại Đại học Nha Trang.

Với chủ đề “Định hướng chuyển đổi bền vững bằng đánh giá cảm quan”, SPISE 2026 quy tụ khoảng 200 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu, giảng viên và đại diện doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Thông qua các hoạt động học thuật và trao đổi chuyên môn, SPISE 2026 hướng tới việc cập nhật những xu hướng, phương pháp và ứng dụng mới nhất trong lĩnh vực khoa học cảm quan, nghiên cứu hành vi người tiêu dùng và phát triển sản phẩm bền vững.

Bà Lê Thị Nga, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm của Masan Consumer trình bày tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, bà Lê Thị Nga, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm của Masan Consumer đã trình bày tham luận với chủ đề “Khoa học cảm quan tạo nên lợi thế sáng tạo đột phá tại Masan Consumer”, qua đó chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng khoa học cảm quan trong quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm tại doanh nghiệp.

“Trong giai đoạn 2017-2025, các sản phẩm mới đã đóng góp khoảng 20% tổng doanh thu của Masan Consumer. Khoa học cảm quan được ứng dụng như một nền tảng khoa học xuyên suốt quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Bằng việc kết hợp dữ liệu người tiêu dùng, dữ liệu cảm quan, dữ liệu kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo (AI) và năng lực chuyên môn của đội ngũ R&D, Masan Consumer có thể chuyển hóa những hiểu biết về người tiêu dùng thành các quyết định phát triển sản phẩm nhanh hơn, chính xác hơn và hiệu quả hơn”, bà Nga chia sẻ.

SPISE 2026 quy tụ các chuyên gia hàng đầu thế giới

SPISE 2026 mang đến cơ hội trao đổi kiến thức, kinh nghiệm thiết thực.

Masan Consumer trưng bày sản phẩm chủ lực, đa dạng và đột phá trong ngành gia vị, thực phẩm tiện lợi, đồ uống và cà phê

Khoa học cảm quan được Masan Consumer ứng dụng xuyên suốt trong nền tảng dữ liệu người tiêu dùng (Consumer Data Platform), với hơn 10.000 lượt tương tác thu thập trong năm 2025. Các sản phẩm mới được kiểm chứng qua chương trình pilot trên hệ thống WinMart trước khi mở rộng ra mạng lưới hơn 450.000 điểm bán, đồng thời là nền tảng giúp Masan Consumer cân bằng giữa bản sắc ẩm thực Việt Nam và khẩu vị địa phương khi mở rộng ra hơn 26 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thông qua các diễn đàn học thuật như SPISE, Masan Consumer kỳ vọng góp phần thúc đẩy ứng dụng khoa học cảm quan vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm, đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

(Nguồn: Masan Consumer)