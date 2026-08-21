Tại HR Asia Awards 2026, Masan Group nhận 3 giải thưởng gồm Best Companies to Work for in Asia, Tech Empowerment và People Transformation. Đây là năm thứ tư liên tiếp Masan ghi dấu tại giải thưởng nhân sự cấp khu vực, đồng thời là lần đầu tiên Tập đoàn nhận giải People Transformation.

Các hạng mục lần lượt ghi nhận môi trường làm việc và sự gắn kết nhân viên; năng lực ứng dụng công nghệ trong quản trị nhân sự; cùng những thay đổi trong cách Masan phát triển con người và năng lực tổ chức.

3 giải thưởng cũng phản ánh hướng đầu tư ngày càng đồng bộ của Masan: kết hợp nền tảng quản trị toàn cầu với sự am hiểu thị trường Việt Nam, đồng thời xây dựng đội ngũ đủ năng lực đồng hành cùng những mục tiêu tăng trưởng dài hạn.

Đưa nền tảng quản trị toàn cầu vào thực tiễn Việt Nam

Một dấu ấn nổi bật trong hành trình nâng tầm quản trị của Masan là việc MyHR Workday chính thức đi vào vận hành trong năm 2026.

Masan là khách hàng nội địa đầu tiên của Workday tại Việt Nam, tiên phong ứng dụng Workday tại Việt Nam.

Sự kiện này cho thấy năng lực của một doanh nghiệp Việt Nam trong việc đưa nền tảng quản trị nhân sự toàn cầu vào vận hành trong hệ sinh thái kinh doanh đa ngành, có quy mô lớn và đặc thù nhân sự đa dạng.

Sự kiện MyHR Go-live

Nếu năm 2025 là giai đoạn đầu tư và quá trình xây dựng nền tảng, năm 2026 ghi nhận bước chuyển sang vận hành thực tế. Với định hướng “One Masan - One System - One Employee Experience”, MyHR Workday kết nối hơn 41.000 Masaner tại 7 đơn vị kinh doanh, tích hợp 7 phân hệ nhân sự, 7 năm dữ liệu nhân viên và 11 hệ thống doanh nghiệp.

Nền tảng giúp Masan từng bước kết nối dữ liệu, chuẩn hóa quy trình và nâng cao tính nhất quán trong trải nghiệm nhân viên giữa các đơn vị. Nhân viên có thể chủ động tiếp cận thông tin và dịch vụ nhân sự; người quản lý có thêm dữ liệu để hỗ trợ việc quản trị đội ngũ và ra quyết định.

Với bộ phận nhân sự, công nghệ góp phần giảm bớt các tác vụ hành chính, tạo điều kiện để đội ngũ tập trung nhiều hơn vào phát triển con người, thiết kế tổ chức và đồng hành cùng các ưu tiên kinh doanh. Việc đưa MyHR Workday vào vận hành không chỉ là ứng dụng một hệ thống mới. Đây còn là bước chuyển trong cách Masan tổ chức dữ liệu, quản trị nguồn lực và xây dựng trải nghiệm nhân viên trên quy mô Tập đoàn.

Xây dựng đội ngũ cho giai đoạn tăng trưởng mới

Song song với việc nâng cấp nền tảng quản trị, Masan tiếp tục đầu tư vào đội ngũ lãnh đạo kế cận và nguồn nhân tài tương lai.

Chương trình Masan 100 Future Leaders lựa chọn gần 100 nhân sự tiềm năng trong toàn hệ sinh thái để tham gia hành trình phát triển kéo dài ba năm.

Đồng hành cùng Masan là Korn Ferry - tổ chức tư vấn toàn cầu về lãnh đạo, nhân tài và thiết kế tổ chức. Chương trình kết hợp đánh giá năng lực, huấn luyện cá nhân, cố vấn từ lãnh đạo cấp cao, tiếp cận các phương pháp quản trị quốc tế và tham gia giải quyết những bài toán kinh doanh thực tế.

Qua đó, Masan hướng tới xây dựng thế hệ lãnh đạo có khả năng dẫn dắt thay đổi, kết nối nguồn lực và chuyển hóa chiến lược thành kết quả kinh doanh.

Masan 100 Future Leaders phát triển đội ngũ lãnh đạo kế cận

Ở nhóm nhân tài trẻ, Masan Young Entrepreneur - MYE cùng các chương trình tại đơn vị thành viên tiếp tục tạo nguồn lực cho nhiều lĩnh vực, từ hàng tiêu dùng, bán lẻ đến công nghệ, sản xuất và nông nghiệp.

Thay vì chỉ tham gia các chương trình đào tạo, nhân tài trẻ được trao cơ hội gia nhập Masan ở những vị trí có đầu ra thực tế, tiếp cận các bài toán kinh doanh và phát triển năng lực trong môi trường đề cao tinh thần doanh nhân.

Các chương trình phát triển nhân tài trẻ góp phần chuẩn bị nguồn lực cho hành trình Go Digital - Go Global của Masan

Ông Danny Le, Tổng Giám đốc Tập đoàn Masan, chia sẻ: “Để sẵn sàng cho những mục tiêu tăng trưởng mới, Masan cần đồng thời nâng cao năng lực quản trị và phát triển đội ngũ. Việc kết nối nền tảng công nghệ, dữ liệu và con người giúp Masan vận hành hiệu quả hơn, ra quyết định tốt hơn và tạo ra nhiều giá trị hơn cho người tiêu dùng”.



Nhân viên hào hứng tham gia các hoạt động Văn hóa và Gắn kết cấp Tập đoàn

Ba giải thưởng tại HR Asia Awards 2026 không chỉ ghi nhận môi trường làm việc của Masan, mà còn phản ánh bước tiến trong cách Tập đoàn xây dựng năng lực quản trị và chuẩn bị đội ngũ cho tương lai.

Từ việc đưa nền tảng quản trị nhân sự toàn cầu vào vận hành đến phát triển lãnh đạo và nhân tài, Masan đang từng bước củng cố nền tảng của một doanh nghiệp Việt Nam sẵn sàng vươn ra toàn cầu trên hành trình Go Digital - Go Global.

(Nguồn: Masan Group)