Vị trí lõi trung tâm mới và lợi thế mặt nước

Nằm liền kề Kênh đào Nhạc nước tại trung tâm mới The Global City, Masteri Park Place (CT5) - thuộc phân khúc Masteri Collection được định vị như một chuẩn mực sống cao cấp dành cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Tọa lạc trong tổng thể The Global City - khu đô thị được quy hoạch trở thành trung tâm mới của TP. Thủ Đức, Masteri Park Place sở hữu lợi thế liền kề Kênh đào Nhạc nước, một trong những điểm nhấn cảnh quan và giải trí quy mô lớn của toàn khu. Vị trí này không chỉ mang đến tầm nhìn mở và không gian sống gần gũi thiên nhiên, mà còn đặt cư dân vào trung tâm của chuỗi hoạt động lễ hội, thương mại và sự kiện sôi động.

Trong xu hướng phát triển đô thị hiện đại, các dự án sở hữu mặt nước và quảng trường trung tâm thường trở thành tâm điểm thu hút cộng đồng cư dân cao cấp. Yếu tố “waterfront living” vì thế ngày càng được xem là tiêu chuẩn trong phân khúc hạng sang.

Masteri Park Place có quy mô 3,12ha, gồm 4 tòa căn hộ (A, B, C, D) và 1 tòa văn phòng, cao từ 24-30 tầng. Cấu trúc này tạo nên một quần thể vừa đảm bảo mật độ hợp lý, vừa tích hợp đa dạng chức năng, hướng đến mô hình sống - làm việc - tận hưởng trong cùng một không gian.

Thuộc phân khúc Masteri Collection, dự án được định vị ở chuẩn mực cao về thiết kế, tiện ích và dịch vụ quản lý vận hành. Các tòa tháp được quy hoạch nhằm tối ưu tầm nhìn ra kênh đào và khu trung tâm, đồng thời đảm bảo sự thông thoáng và riêng tư cho từng căn hộ.

Sự hiện diện của tòa văn phòng trong cùng khuôn viên dự án cho thấy định hướng phát triển một cộng đồng cư dân năng động - nơi khoảng cách giữa nơi ở và nơi làm việc được rút ngắn, phù hợp với xu hướng “work-life integration” của thế hệ chuyên gia và doanh nhân trẻ.

Xu hướng sống tích hợp trong cực tăng trưởng mới phía Đông

Không chỉ là nơi an cư, Masteri Park Place được kỳ vọng mang đến trải nghiệm “urban resort” - nghỉ dưỡng giữa lòng đô thị. Không gian cảnh quan, khu tiện ích nội khu và sự kết nối trực tiếp với hệ sinh thái The Global City giúp cư dân có thể tận hưởng các hoạt động giải trí, mua sắm, ẩm thực chỉ trong vài bước chân.

Trong bối cảnh TP. Thủ Đức được định hướng trở thành trung tâm kinh tế - sáng tạo mới, những dự án nằm tại lõi phát triển như Masteri Park Place được xem là có lợi thế rõ rệt về giá trị dài hạn. Khi hạ tầng và cộng đồng hình thành đồng bộ, các khu căn hộ hạng sang liền kề trung tâm thương mại – giải trí quy mô lớn thường ghi nhận mức độ quan tâm cao từ cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư.

Nếu trước đây, phân khúc hạng sang chủ yếu tập trung tại Quận 1 hay khu ven sông Sài Gòn, thì nay khu Đông đang dần hình thành một cực tăng trưởng mới. Masteri Park Place, với vị trí liền kề Kênh đào Nhạc nước và nằm trong tổng thể The Global City, không chỉ đơn thuần là một dự án căn hộ, mà là một phần của chiến lược kiến tạo trung tâm mới phía Đông TP.HCM.

Trong hành trình đó, dự án được xem là lựa chọn dành cho nhóm cư dân tìm kiếm không gian sống chất lượng cao, tiện ích đồng bộ và tiềm năng gia tăng giá trị theo sự phát triển của toàn khu đô thị. Khi trung tâm mới hình thành, những sản phẩm ở vị trí lõi như Masteri Park Place sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chuẩn sống hạng sang của khu Đông trong thập kỷ tới.

Sự xuất hiện của Masteri Park Place tại lõi The Global City cho thấy một quy luật quen thuộc của thị trường bất động sản cao cấp: giá trị bền vững luôn gắn liền với vị trí trung tâm mới và yếu tố mặt nước. Điều này từng được chứng minh tại Vinhomes Central Park - khu đô thị quy mô 43,91ha do Vingroup phát triển trên trục Nguyễn Hữu Cảnh, trải dài theo bờ sông Sài Gòn. Dự án được lấy cảm hứng từ Central Park (New York), định hình nên chuẩn sống “đô thị - công viên” giữa lòng trung tâm TP.HCM.

Tương tự, Masteri Park Place với lợi thế liền kề Kênh đào Nhạc nước và nằm trong trung tâm mới phía Đông đang đi theo một triết lý phát triển tương đồng: đặt cảnh quan và trải nghiệm cư dân làm trọng tâm.

1. Masteri Park Place tọa lạc ở đâu?

Dự án nằm liền kề Kênh Đào Nhạc Nước, thuộc trung tâm mới The Global City, TP. Thủ Đức - khu vực được định hướng trở thành lõi thương mại - giải trí phía Đông TP.HCM. 2. Quy mô của Masteri Park Place như thế nào?

Dự án có quy mô 3,12ha, gồm 4 tòa căn hộ (A, B, C, D) và 1 tòa văn phòng, cao từ 24-30 tầng, thuộc phân khúc Masteri Collection. 3. Điểm nổi bật của Masteri Park Place là gì?

Sở hữu vị trí liền kề mặt nước và trung tâm sự kiện của The Global City, dự án được định vị chuẩn sống hạng sang “urban resort”, kết hợp không gian ở - làm việc - tận hưởng trong cùng một quần thể.

