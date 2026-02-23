Trong kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài 7 ngày (từ 29 tháng Chạp đến mùng 6 Tết), tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đã thu hút nhiều người dân TPHCM.

Metro Bến Thành - Suối Tiên phục vụ gần 600.000 lượt khách dịp Tết Bính Ngọ. Ảnh: Tuấn Hùng

Theo thống kê từ Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đã ghi nhận con số kỷ lục với 571.528 lượt khách chỉ trong một tuần lễ. Đây là mức tăng trưởng gấp nhiều lần so với con số bình quân 38.751 lượt khách/ngày trong giai đoạn trước đó. Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, đơn vị vận hành đã điều phối 1.801 chuyến tàu, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.

Vào đêm giao thừa, hệ thống metro đã hoạt động xuyên đêm đến 2h, phục vụ hơn 3.400 hành khách rời trung tâm thành phố sau màn pháo hoa rực rỡ.

Đường hoa Nguyễn Huệ đón hơn 1,8 triệu lượt khách đến tham quan dịp Tết. Ảnh: Nguyễn Huệ

Năm 2026 cũng đánh dấu bước ngoặt mới của đường hoa Nguyễn Huệ khi lần đầu tiên được tổ chức đồng bộ tại ba địa điểm: Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), Công viên Trung tâm (phường Bình Dương) và Công viên Quan Trung (phường Vũng Tàu). Tổng lượt khách tham quan tại cả ba điểm đã vượt mốc 2,2 triệu lượt.

Hai đại cảnh linh vật ngựa tại cổng chào và cổng kết đường hoa Nguyễn Huệ sẽ được giữ lại đến 21h ngày 22/3. Ảnh: Nguyễn Huế

Đường hoa Nguyễn Huệ chính thức khép lại vào tối mùng 5 Tết. Tuy nhiên, để kéo dài niềm vui cho người dân, hai đại cảnh linh vật ngựa tại cổng chào và cổng kết sẽ được giữ lại đến 21h ngày 22/3 theo chỉ đạo từ UBND TPHCM.