Lan tỏa tinh thần yêu nước

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tinh thần quật cường và khát vọng độc lập, tự do 80 năm về trước vẫn là ngọn đuốc soi đường, khơi dậy ý chí dựng xây một Việt Nam phồn vinh. Hòa chung tinh thần đó, Masterise Group tự hào trở thành một trong những đại diện tích cực của khối kinh tế tư nhân đồng hành tiếp sức cộng đồng hưởng ứng tinh thần yêu nước.

Theo đó, không chỉ đồng hành cùng nền tảng số “A80 - Tự hào Việt Nam” gồm website và ứng dụng di động - kênh thông tin chính thống phục vụ công tác tuyên truyền, hướng dẫn và kết nối cộng đồng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm, Masterise Group còn góp mặt trong nhiều hoạt động ý nghĩa như Triển lãm Thành tựu Đất nước 2025, Talkshow Kiến tạo Đất nước, đồng thời phát động nhiều chương trình gắn kết cộng đồng, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc trên khắp mọi miền.

Masterise Group đồng hành chiến dịch quốc gia, tiếp sức và lan tỏa tinh thần yêu nước nhân dịp 80 năm quốc khánh 2/9

Là doanh nghiệp tiên phong trong hành trình cùng Việt Nam kiến tạo tương lai bền vững, Masterise Group tin rằng tinh thần yêu nước và khát vọng dựng xây là những giá trị truyền thống luôn cần được lan tỏa, tiếp nối và trở thành động lực cho thế hệ hôm nay. Tinh thần ấy được doanh nghiệp thể hiện nổi bật qua bộ quà tặng “Yêu Nước” kết hợp cùng Ban tổ chức “Fandom Yêu Nước” dành riêng cho cư dân tại các không gian sống của thương hiệu.

Quà tặng “Yêu nước” bao gồm cờ Tổ quốc lớn, cờ cầm tay, túi tote và khăn bandana, được Masterise Group chu đáo chuẩn bị nhằm “tiếp sức” cộng đồng cư dân hưởng ứng “Concert Quốc gia” mọi lúc, mọi nơi trong dịp trọng đại của dân tộc

Lấy cảm hứng từ lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, mang theo thông điệp về tình yêu Tổ quốc, những món quà “Yêu nước” từ Masterise Group không chỉ là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc, mà còn là lời hiệu triệu thầm lặng, thôi thúc cộng đồng chung tay lan tỏa tự hào, thổi bùng khát vọng vươn tầm trong mỗi con người đất Việt.

Không chỉ tiếp sức lan tỏa tinh thần yêu nước trong cộng đồng, Masterise Group còn khuyến khích cư dân “phủ đỏ” các không gian sống do doanh nghiệp phát triển từ Bắc chí Nam. Từ ban công mỗi căn hộ đến các khu vực chung, từ cổng chào đến đường nội khu, nhà nối nhà, phố nối phố, những lá cờ đỏ sao vàng tại các không gian sống của Masterise sẽ tung bay xuyên suốt dịp đại lễ, góp phần thắp sáng niềm tự hào và tình yêu dân tộc trong cộng đồng cư dân.

Khơi dậy khát vọng dựng xây tại triển lãm “Thành tựu Đất nước 2025”

Cũng trong khuôn khổ chiến dịch, Masterise Group là một trong 20 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu góp mặt tại Triển lãm Thành tựu Đất nước 2025 với chủ đề: "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Diễn ra từ ngày 28/8 - 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Hà Nội), sự kiện trọng đại này là nơi trưng bày những thành tựu tiêu biểu của đất nước sau 80 năm độc lập. Tại triển lãm, thông qua các biểu tượng nhiều ý nghĩa, Masterise Group cho thấy cam kết và sự sẵn sàng của một đại diện tích cực trong khối doanh nghiệp kiến quốc, chia sẻ câu chuyện về hành trình nâng tầm chuẩn sống, định hình diện mạo đô thị và hạ tầng hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế, kết nối vùng, mở rộng dòng chảy thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế. Mỗi dự án được kiến tạo bởi Masterise Group không chỉ là một không gian sống, một công trình, mà còn kỳ vọng trở thành một hình ảnh đại diện của kinh tế tư nhân trên hành trình góp phần dựng xây một Việt Nam phồn vinh, bền vững.

Thiết kế kiềng 3 chân vững chãi và biểu tượng cách điệu 80 năm cho thấy hình ảnh của một doanh nghiệp tư nhân đã sẵn sàng góp phần phát triển đất nước

Chung tay kiến tạo tương lai bền vững với tallshow “Kiến tạo Đất nước”

Bên cạnh đó, Masterise Group cũng xuất hiện tại talkshow “Kiến tạo Đất nước” - chương trình truyền cảm hứng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và thắp lên khát vọng dựng xây đất nước từ những câu chuyện chân thật, dễ tiếp cận nhưng chứa đựng chiều sâu của nỗ lực và cống hiến. Điểm nhấn của mỗi số phát sóng là phần trò chuyện chuyên sâu cùng các “người hùng thầm lặng” đang kiến tạo tương lai Việt Nam mỗi ngày: kỹ sư trí tuệ nhân tạo, bác sĩ đưa AI về nông thôn, doanh nghiệp đầu tư hạ tầng vùng hay nhà hoạch định chính sách mở đường cho tương lai.

Tại đây, đại diện Masterise Group - với vai trò một trong những gương mặt tiêu biểu của khối Kinh tế tư nhân - sẽ cùng các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và nhân vật có tầm ảnh hưởng chia sẻ kinh nghiệm, tầm nhìn và chiến lược kiến tạo những giá trị bền vững, nâng tầm chuẩn sống cho người Việt. Đây là cơ hội để Masterise Group không chỉ lan tỏa những câu chuyện và sáng kiến thiết thực, mà còn khẳng định tinh thần sẵn sàng, nhiệt huyết trong hành trình góp phần kiến tạo tương lai bền vững cho đất nước.

Masterise Group là một đại diện khối Kinh tế tư nhân tham gia chia sẻ kinh nghiệm, tầm nhìn và chiến lược kiến tạo những giá trị bền vững, nâng tầm chuẩn sống cho người Việt tại Talkshow “Kiến tạo Đất nước”

Từ những hành động thiết thực lan tỏa tinh thần yêu nước, đến việc góp mặt tại các sự kiện tầm vóc quốc gia, Masterise Group khẳng định vai trò của một doanh nghiệp tư nhân tiên phong góp phần phát triển đất nước. 80 năm trước, khát vọng độc lập đã làm nên một dân tộc kiêu hãnh, kiên cường. Hôm nay, khát vọng phồn vinh và hội nhập sẽ tiếp tục được hun đúc trong mỗi công trình, mỗi cộng đồng mà Masterise Group và các đại diện khác của khối Kinh tế tư nhân đang từng ngày kiến tạo.

Cao Hoàng