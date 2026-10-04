MS 2026.267

Con trai đầu qua đời sau một vụ tai nạn, 5 năm sau, chị Đường Thị Mến (tỉnh Thái Nguyên) lại đau đớn khi nhận thông tin cô con gái út mới 2 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh và hội chứng down.

Con trai qua đời do tai nạn, con gái 2 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Giữa gian nhà ẩm thấp nằm ở xóm Bộc Miêu, xã Trung Hội (tỉnh Thái Nguyên), chị Đường Thị Mến (SN 1980) đang bế cô con gái nhỏ Lê Thị Bích Thủy (SN 2022) khóc ngằn ngặt. Một tay chị bón từng thìa cháo, tay kia lau vội mồ hôi.

Nhắc đến gia đình chị Mến, người dân ở xóm Bộc Miêu đều biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị.

Gia đình chị Mến làm nông, nhiều năm thuộc diện hộ nghèo. Chồng chị sức khỏe yếu, không biết chữ và gần như chỉ quanh quẩn ở nhà. Trong khi đó, con gái út Lê Thị Bích Thủy (2 tuổi) mắc tim bẩm sinh và hội chứng Down, thường xuyên phải đến bệnh viện điều trị.

Trước khi sinh bé Thủy, gia đình chị Mến từng trải qua mất mát lớn khi người con trai cả Lê Xuân Hùng (SN 2002) qua đời sau một vụ tai nạn giao thông.

Chị Mến kể, Hùng học hết lớp 9 thì nghỉ học, đi hái chè, bóc gỗ thuê để phụ giúp bố mẹ. Cậu con trai khỏe mạnh, ngoan ngoãn, là niềm hy vọng của vợ chồng chị trong những năm tháng gia đình khó khăn.

Ai ngờ năm 2019, Hùng gặp tai nạn giao thông. Mặc dù gia đình xoay xở vay mượn hàng trăm triệu đồng để chữa trị, nhưng do chấn thương nặng nên Hùng không qua khỏi.

“Thằng bé khỏe mạnh, ngoan ngoãn, vợ chồng tôi mong mỏi sau này được nhờ cậy vào nó. Nhưng ai ngờ số phận cháu như thế…”, chị Mến chia sẻ.

Con trai qua đời do tai nạn, chị Mến rơi vào tình trạng trầm cảm trong thời gian dài

Sau khi con trai qua đời, chị Mến rơi vào tình trạng trầm cảm kéo dài, không còn sức lực để làm việc. Chỉ đến năm 2022, khi sinh bé Thủy, cuộc sống của chị mới dần ổn định trở lại. Chị từng nghĩ, bé Thuỷ ra đời như một món quà để chữa lành mọi đau thương.

Nhưng đâu ngờ, khi bé Thủy được 2 tuổi, bé thường xuyên khóc ngằn ngặt, người tím tái. Chị Mến vay mượn tiền đưa con đến Bệnh viện huyện Định Hóa cũ thăm khám. Nhận thấy tình trạng của bé bất thường, các bác sĩ chuyển con lên bệnh viện tuyến trên.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, sau khi kiểm tra, các bác sĩ xác định bé Thủy mắc tim bẩm sinh và hội chứng Down.

Chị Mến cho biết, tháng 9/2024, bé Thủy đã trải qua ca phẫu thuật tim đầu tiên tại Bệnh viện E Hà Nội. Do khi đó bé còn quá nhỏ, các bác sĩ tiến hành can thiệp bằng phương pháp nội soi và mới sửa được 2 van tim.

Bé Thuỷ ra đời giúp chị Mến vơi bớt đau thương. Ai ngờ mới 2 tuổi, bé đã mắc bệnh hiểm nghèo

Mới đây, sau một lần tái khám tại bệnh viện, bác sĩ cho biết bệnh tim của bé cần được tiếp tục phẫu thuật. Nếu để quá lâu, việc can thiệp có thể gặp khó khăn do mất “thời gian vàng” điều trị tim mạch.

Mẹ nghèo không còn tiền đưa con đi viện

Tuy nhiên, thời điểm đó chị Mến không còn tiền nên đành đưa con về. Bởi, ca phẫu của bé Thủy vào tháng 9/2024 tiêu tốn gần 100 triệu đồng. Sau đó, tiền thuốc men, đi lại và sinh hoạt trong những lần hai mẹ con ở bệnh viện tiếp tục phát sinh khoảng 100 triệu đồng.

Tổng số tiền điều trị của bé khoảng hơn 200 triệu đồng, trong đó, bé được chương trình "Trái tim cho em" hỗ trợ 70 triệu đồng, số còn lại gia đình phải vay mượn.

Ngoài hai bệnh trên, phổi của bé cũng yếu, thường xuyên phải đến bệnh viện điều trị. Vì thế, suốt thời gian con mắc bệnh, chị Mến phải gác lại công việc đồng áng. Thu nhập của gia đình gần như không có. Chồng chị sức khỏe yếu, không thể cùng vợ gánh vác việc chăm sóc con và kiếm tiền.

Do vậy, bé Thủy đã quá lịch hẹn tái khám nhưng chị Mến chưa có tiền đưa con trở lại bệnh viện. Hiện bé có dấu hiệu sốt, quấy khóc liên tục.

Gia đình chị Mến hiện sống trong căn nhà đã xuống cấp, chẳng có tài sản gì đáng giá

“Có lần đưa con lên khám, ngay cả tiền xe về nhà, tôi cũng phải vay tạm một người nhà bệnh nhân cùng phòng”, chị Mến chia sẻ.

Gia đình chị Mến hiện sống trong căn nhà đã xuống cấp. Sau những trận mưa lớn, nhiều vị trí trong nhà ẩm ướt, dột nát. Tài sản trong nhà gần như không có giá trị: hai chiếc giường cũ, một chiếc quạt cũ và vài chiếc ghế nhựa đã hư hỏng.

Ông Ma Ngọc Anh, Xóm trưởng xóm Bộc Miêu, cho biết gia đình chị Mến nhiều năm thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo ở địa phương. Căn nhà gia đình đang ở đã xuống cấp và địa phương đang hỗ trợ 40 triệu đồng để sửa chữa. Chị Mến là lao động chính nhưng hiện phải nghỉ việc để chăm con nhỏ mắc bệnh, trong khi chồng sức khỏe yếu, con gái thứ 2 đang học lớp 9.

Chị Mến cho biết, hiện điều chị lo nhất là không có tiền đưa con trở lại bệnh viện theo lịch hẹn và tiếp tục điều trị bệnh cho con.

Gia đình chị Mến đang gặp nhiều khó khăn trong việc lo chi phí điều trị cho bé Thủy. Lúc này gia đình rất mong được cộng đồng giúp đỡ.

Bạn đọc giúp đỡ bé Lê Thị Bích Thủy có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.267 (bé Lê Thị Bích Thủy) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Đường Thị Mến (mẹ bé Thuỷ) theo địa chỉ: xóm Bộc Miêu, xã Trung Hội, tỉnh Thái Nguyên. Số điện thoại: 0375858776.

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