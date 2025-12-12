Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Phaco Không Dao 2025 do Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn (Mắt Sài Gòn) tổ chức ngày 6/12/2025 tại TP.HCM không chỉ đánh dấu sự kiện chuyên môn [NL1] tại Việt Nam dành riêng cho công nghệ Phaco Không Dao, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của một đơn vị y tế tư nhân trong việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao vào điều trị đục thủy tinh thể. Với sự tham dự của gần 100 chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế, sự kiện đã tạo nên một diễn đàn học thuật giàu giá trị.

Kiến tạo giá trị học thuật và chuẩn mực phẫu thuật tương lai

Được thiết kế như một diễn đàn học thuật chuyên sâu, hội nghị tập trung mở rộng góc nhìn về kỹ thuật, quy trình và kinh nghiệm ứng dụng công nghệ Phaco Không Dao. Phương pháp điều trị đục thủy tinh thể hiện đại này đã được Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn [NN2] tiên phong đưa vào ứng dụng trên lâm sàng từ đầu năm 2025.

Trong khuôn khổ sự kiện, các chuyên gia trình bày 6 báo cáo khoa học, trong đó có 1 [NL3] tham luận từ đơn vị quốc tế, xoay quan kinh nghiệm triển khai kỹ thuật tại từng cơ sở, đặc biệt ở các ca phức tạp, và bài học về quản trị chuyên môn và cải tiến quy trình trong thực hành. [NL4] Những dữ liệu này bổ sung thêm cơ sở khoa học cho việc chuẩn hóa Phaco Không Dao tại Việt Nam, đồng thời mở ra nhiều hướng nghiên cứu tiếp theo.

BS CKII Huỳnh Thị Ngọc Linh - Phó Giám đốc chuyên môn, Mắt Sài Gòn Lê Thị Riêng báo cáo tại hội nghị. ẢNH: MSG

Thông qua các phiên báo cáo và thảo luận chuyên môn, hội nghị đã trở thành cầu nối tri thức, thúc đẩy hợp tác giữa đội ngũ chuyên gia trong nước và quốc tế, từ đó góp phần định hình những chuẩn mực điều trị tiên tiến cho ngành nhãn khoa Việt Nam.

Với sự tham gia của đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, những trao đổi tại hội nghị nhấn mạnh vai trò của công nghệ trong nâng cao độ chính xác, giảm sang chấn và tối ưu hóa chăm sóc hậu phẫu, tạo nền tảng để các cơ sở nhãn khoa trong nước tiếp cận sâu hơn với bộ tiêu chí điều trị đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới.

Dấu mốc tiên phong của y tế tư nhân Việt Nam

Giữ vai trò đơn vị tổ chức và dẫn dắt học thuật, Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ Phaco Không Dao vào lâm sàng. Việc chủ động tổ chức hội nghị chuyên biệt về Phaco Không Dao [NL5] thể hiện tầm nhìn chiến lược của Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn trong việc định hình tiêu chuẩn điều trị đục thủy tinh thể hiện đại, góp phần đưa nhãn khoa Việt Nam hội nhập nhanh hơn với xu thế công nghệ toàn cầu.

Toàn cảnh hội nghị Khoa học Kỹ thuật Phaco Không Dao 2025 với sư tham gia của các chuyên gia, bác sĩ trong nước & quốc tế. Ảnh: MSG

Bên cạnh sự góp mặt của các chuyên gia nhãn khoa đầu ngành, hội nghị năm nay còn quy tụ đại diện từ Tập đoàn Ziemer (Thụy Sĩ) - đơn vị sáng tạo và phát triển công nghệ Phaco Không Dao, cùng Vista Eye Specialist (Malaysia) - một trong những đơn vị y tế tiên phong triển khai công nghệ này tại khu vực Đông Nam Á.

Chia sẻ về vai trò của công nghệ trong thực hành nhãn khoa, ông Florian Haas - Giám đốc Quản lý Đối tác Quốc tế, đại diện Tập đoàn Ziemer, [VN6] nhận định: “Femtosecond Laser trong phẫu thuật đục thủy tinh thể vẫn còn tương đối mới tại Việt Nam cũng như ở nhiều nước Đông Nam Á. Số cơ sở có thể triển khai công nghệ này một cách bài bản, liên tục vẫn còn hạn chế, do yêu cầu cao về hạ tầng, đào tạo bác sĩ và quy trình vận hành. Việc một hệ thống tư nhân như Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn đạt được tốc độ mở rộng như hiện tại và đầu tư tổ chức hội nghị chuyên biệt phản ánh rõ năng lực tổ chức chuyên môn cũng như sự đầu tư nghiêm túc của hệ thống”.

Mr. Florian Haas - Giám đốc Quản lý Đối tác Quốc tế, Tập đoàn Ziemer phát biểu tại hội nghị

BSCKII Hoàng Trung Kiên - Giám đốc Điều hành Cấp cao Chuyên môn Y khoa Công ty Cổ phần Tập đoàn Y khoa Sài Gòn - cho biết: “Các dữ liệu trình bày tại hội nghị thể hiện sự tiến bộ rõ rệt của đội ngũ bác sĩ Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn trong việc vận hành công nghệ Phaco Không Dao. Mỗi giai đoạn từ chỉ định, thao tác kỹ thuật đến quản trị chất lượng đều được chuẩn hóa theo hướng tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế. Hội nghị là dịp tổng hợp kinh nghiệm, mở rộng hợp tác khoa học và thúc đẩy nghiên cứu lâm sàng nhằm phục vụ người bệnh tốt hơn”.

BS CKII Hoàng Trung Kiên - Giám đốc điều hành cấp cao Chuyên môn Y khoa, Công ty Cổ phần Tập đoàn Y khoa Sài Gòn phát biểu tại hội nghị

Trong thời gian tới, Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn sẽ tiếp tục mở rộng triển khai công nghệ Phaco Không Dao trên toàn hệ thống, đồng thời xây dựng lộ trình đào tạo chuyên sâu và đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng. Chiến lược này hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng phẫu thuật, tăng độ an toàn cho người bệnh và từng bước đưa nhãn khoa Việt Nam tiếp cận chuẩn mực phẫu thuật tiên tiến trên thế giới.

Được thành lập vào năm 2004, Công ty Cổ phần Tập đoàn Y khoa Sài Gòn là một hệ thống y tế tư nhân hàng đầu tại Việt Nam, sở hữu thương hiệu bệnh viện Mắt Sài Gòn - hệ thống chuyên khoa mắt lớn nhất Việt Nam (Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận kỷ lục “Hệ thống bệnh viện, phòng khám chuyên khoa Mắt ngoài công lập có quy mô lớn nhất Việt Nam” năm 2024) , Bệnh viện chuyên khoa Mắt Cao Thắng và hệ thống bệnh viên Đa khoa Sài Gòn. Hiện nay, doanh nghiệp vận hành mạng lưới gồm 26 bệnh viện, phòng khám trên toàn quốc, kiên định định hướng chất lượng - an toàn - nhân văn, từng bước đạt và duy trì các chuẩn mực quốc tế như JCI, nâng cao trải nghiệm và kết quả điều trị cho người bệnh. Thông tin chi tiết: Hotline: 1900 555 554 Website matsaigon.com Fanpage https://www.facebook.com/mocuommatsaigon/

Ngọc Minh