Nếu mất sổ tiết kiệm, người nhặt được sổ không thể đương nhiên rút tiền, bởi ngân hàng phải xác minh danh tính, quyền sở hữu và đối chiếu thông tin khách hàng trước khi thực hiện giao dịch.

Với hình thức gửi tiết kiệm tại quầy, sổ tiết kiệm có thể bị thất lạc, rách hoặc hư hỏng, gây khó khăn cho khách hàng khi cần rút tiền hoặc tất toán khoản tiền gửi.

Vậy nếu chẳng may mất sổ tiết kiệm, khách hàng có thể rút tiền hoặc làm lại sổ hay không?

Mất sổ tiết kiệm có rút được tiền?

Theo quy định chung hiện nay, mất sổ tiết kiệm không đồng nghĩa với mất tiền vì để rút hoặc tất toán khoản tiền gửi, khách hàng phải xuất trình sổ tiết kiệm cùng căn cước công dân (CCCD) còn hiệu lực đã dùng khi đăng ký sổ, đồng thời ký xác nhận để ngân hàng kiểm tra chính chủ.

Trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục, khách hàng cần cung cấp văn bản ủy quyền hợp lệ và giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền.

Vì vậy, người nhặt được sổ cũng không thể tự ý rút tiền vì ngân hàng phải đối chiếu giấy tờ tùy thân, chữ ký mẫu và các thông tin xác thực của chủ sở hữu.

Theo khuyến cáo của ngân hàng, khi phát hiện sổ tiết kiệm bị mất, khách hàng cần thực hiện ngay 4 bước sau:

Bước 1: Thông báo và lập giấy báo mất

Ngay khi phát hiện mất sổ tiết kiệm, khách hàng nên liên hệ tổng đài ngân hàng để thông báo và được hướng dẫn, sau đó đến chi nhánh hoặc phòng giao dịch theo yêu cầu để thực hiện thủ tục báo mất. Khi làm thủ tục, khách hàng cần mang theo CCCD đã đăng ký mở sổ, điền Giấy báo mất sổ tiết kiệm và ký đúng chữ ký mẫu.

Bước 2: Xác minh hồ sơ và tình trạng sổ

Ngân hàng đối chiếu giấy tờ, thông tin khách hàng và dữ liệu của sổ tiết kiệm. Nếu sổ chưa được tất toán, không bị phong tỏa hoặc không phát sinh tranh chấp, khách hàng có thể đề nghị rút tiền hoặc cấp lại sổ sau khi hoàn tất thủ tục xác minh.

Bước 3: Chờ ngân hàng tra soát

Ngân hàng thường xử lý hồ sơ trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận Giấy báo mất sổ tiết kiệm. Nếu không có khiếu nại hoặc tranh chấp, khách hàng sẽ được rút tiền trước hạn hoặc cấp lại sổ tiết kiệm theo quy định.

Bước 4: Rút tiền hoặc nhận sổ mới

Sau khi hoàn tất xác minh, ngân hàng sẽ yêu cầu chủ sổ xuất trình Giấy báo mất sổ tiết kiệm có xác nhận và giấy tờ tùy thân để được hỗ trợ rút tiền hoặc cấp lại sổ.

Sổ tiết kiệm bị mất vẫn có thể làm lại. Ảnh: Nam Khánh.

Mất sổ tiết kiệm có làm lại được?

Sổ tiết kiệm bị mất có thể được cấp lại sau khi khách hàng hoàn tất thủ tục báo mất và xác minh quyền sở hữu theo quy định của ngân hàng.

Ngân hàng sẽ xem xét cấp lại sổ trong trường hợp sổ bị mất, hỏng hoặc rách theo quy định. Khách hàng cần chứng minh mình là người sở hữu hợp pháp và thực hiện thủ tục xác minh thông tin theo hướng dẫn của ngân hàng.

Thủ tục cấp lại sổ thường bao gồm việc thông báo mất, cung cấp giấy tờ tùy thân, lập giấy báo mất và chờ ngân hàng xác minh thông tin khoản tiền gửi. Đối với sổ tiết kiệm đồng sở hữu, việc thực hiện thủ tục cần tuân theo thỏa thuận giữa những người đồng sở hữu và quy định của ngân hàng. Trường hợp ủy quyền, khách hàng cần cung cấp hồ sơ hợp lệ theo hướng dẫn.

Do thời gian xử lý có thể kéo dài, khách hàng nên bảo quản sổ tiết kiệm cẩn thận để tránh phát sinh thủ tục phức tạp.

Theo quy định của các ngân hàng, thời gian làm lại sổ tiết kiệm bị mất khoảng 30 ngày, tính từ khi khách hàng nộp giấy báo mất và hồ sơ xác minh. Ngân hàng sẽ tiếp nhận thông báo mất và kiểm tra tình trạng khoản tiền gửi theo quy định.

Việc cấp lại sổ có thể phát sinh phí, thường khoảng 50.000-100.000 đồng/sổ, tùy biểu phí của từng ngân hàng. Khi đến quầy giao dịch, khách hàng cần mang theo CCCD chính chủ còn hiệu lực để làm thủ tục.

Để hạn chế rủi ro thất lạc sổ giấy, khách hàng có thể cân nhắc gửi tiết kiệm trực tuyến. Hình thức này cho phép theo dõi khoản tiền gửi trên ứng dụng ngân hàng mà không cần bảo quản sổ tiết kiệm. Tùy ngân hàng và kỳ hạn, lãi suất tiết kiệm trực tuyến có thể cao hơn hoặc tương đương lãi suất tại quầy..

Tuy nhiên, khi gửi tiết kiệm trực tuyến, khách hàng cần trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để phòng tránh lừa đảo trên mạng. Đặc biệt, khách hàng tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin bảo mật tài khoản cho người khác, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng. Không truy cập các liên kết đáng ngờ được gửi qua SMS, Zalo, Facebook, Telegram hoặc email.