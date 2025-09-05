Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra hôm 30/8 tại khán phòng Renaissance Banquet của một trung tâm tiệc cưới nằm trên đường S. Central Avenue ở Glendale, Los Angeles.

Sự cố xảy ra vào gần cuối buổi tiệc. Ảnh: KTLA

"Trước khi vụ trộm xảy ra, mọi thứ đều tuyệt vời", chú rể George Farahat chia sẻ. Anh cho biết, vì cả hai đều là người Jordan nên không lập danh sách quà tặng theo kiểu Mỹ. Thay vào đó, khách mời thường mừng tiền mặt hoặc séc.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy nghi phạm ăn mặc lịch sự, liên tục đi lại quanh khu vực sân khấu, vào nhà vệ sinh, thậm chí còn gọi đồ uống ở quầy bar để tạo cảm giác như một khách mời thực sự.

Hình ảnh nghi phạm được ghi lại tại sảnh tiệc. Ảnh: KTLA

Lợi dụng lúc cô dâu, chú rể cùng toàn bộ khách mời đang nhảy múa trên sân khấu, kẻ này tiếp cận thùng tiền mừng, bê đi rồi lẻn ra ngoài bằng cửa sau, nơi có ô tô đậu sẵn để tẩu thoát.

Bạn của cô dâu là người đầu tiên phát hiện sự việc.

"Ngay khi tiếng nhạc dừng, tôi thấy có điều gì bất thường. Không ai tưởng tượng nổi chuyện này lại xảy ra trong ngày trọng đại. Tôi chỉ biết ngồi sụp xuống sân khấu rồi khóc nức nở", cô dâu Nadeen Farahat nghẹn ngào kể lại.

Kẻ gian ôm thùng tiền mừng và bỏ chạy bằng lối cửa sau. Ảnh: KTLA

Sau khi xác nhận với khoảng 300 khách mời, cô dâu chú rể ước tính số tiền bị mất vào khoảng 80.000-100.000 USD (tương đương 2,1 - 2,6 tỷ đồng).

Cảnh sát ở Glendale đã tiếp nhận vụ việc và đang điều tra theo hướng trộm tài sản lớn. Nghi phạm được mô tả là nam giới khoảng 40 tuổi, đầu trọc, vóc dáng trung bình, có thể là người gốc Trung Đông hoặc da trắng.

Gia đình cô dâu chú rể hiện treo thưởng 5.000 USD (khoảng 131 triệu đồng) cho ai cung cấp thông tin hữu ích giúp bắt giữ nghi phạm.