Với học sinh, sinh viên (HSSV), chiếc laptop là hành trang gắn bó suốt nhiều năm học và cả công việc đầu tiên. Chính vì vậy, việc chọn mua laptop là quyết định quan trọng, và phụ huynh thường là người đứng sau khoản đầu tư này.

Thế nhưng, giữa quá nhiều thương hiệu, mẫu mã và mức giá, việc chọn đúng thiết bị vốn đã không dễ. Giờ đây, với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), lựa chọn ấy lại càng trở nên phức tạp hơn. Bỏ qua việc AI có thể khiến con lỡ mất nhiều lợi thế; việc chọn laptop AI như thế nào là câu hỏi khiến nhiều bậc phụ huynh đắn đo.

Mới đây, ASUS đã ra mắt dòng Vivobook S14 mới - một trong những dòng laptop AI nổi bật ở phân khúc phổ thông với nhiều điểm nhấn về thiết kế mỏng nhẹ, pin lâu, hiệu năng, màn hình và độ bền - phù hợp để đồng hành cùng HSSV trong nhiều năm.

Thiết kế mỏng nhẹ, màn hình OLED bảo vệ mắt

Với độ mỏng nhẹ chỉ từ 1,35kg, Vivobook S giúp HSSV mang theo mỗi ngày mà không lo gù lưng, lệch vai. Việc sử dụng cổng sạc USB-C chung với điện thoại giúp ba lô nhẹ hơn, giảm bớt đồ đạc, phù hợp cho lối sống linh hoạt và thường xuyên di chuyển.

Đối với các bậc cha mẹ, sức khỏe của con luôn là mối quan tâm hàng đầu. Là thiết bị được sử dụng nhiều nhất trong học tập, một chiếc laptop cũng cần được thiết kế sao cho hỗ trợ tốt cho sức khỏe về lâu dài.

Vivobook S được trang bị màn hình OLED tiên tiến, không chỉ có những ưu điểm về khả năng hiển thị, mà còn giảm đến 70% ánh sáng xanh gây hại - một trong những nguyên nhân phổ biến gây mỏi mắt và rối loạn giấc ngủ.

Laptop AI đạt chuẩn Copilot+ PC từ Microsoft với nhiều lợi ích

Khi cân nhắc mua laptop AI, điều đầu tiên phụ huynh cần lưu ý là tiêu chuẩn Copilot+ PC do Microsoft đưa ra. Đây là mốc kỹ thuật quan trọng để đảm bảo máy có thể vận hành mượt mà các tính năng trí tuệ nhân tạo hiện đại, từ tóm tắt nội dung, hỗ trợ soạn bài cho đến tìm kiếm thông minh trong hệ thống.

Vivobook S14 là một trong những dòng máy đạt chuẩn này, mang đến nhiều lợi ích rõ rệt trong học tập. Máy được tích hợp phím Copilot riêng, giúp HSSV truy cập nhanh vào trợ lý AI của Microsoft dựa trên nền tảng GPT-5, có thể hỗ trợ giải bài tập, tìm hiểu kiến thức và nhiều tác vụ học thuật khác.

Quan trọng hơn, vi xử lý Snapdragon® X của Vivobook S14 tích hợp bộ xử lý AI chuyên biệt (NPU), mang đến hàng loạt tính năng mà các mẫu laptop “không AI” thiếu vắng như tạo ảnh bằng AI (Cocreator) hay tìm lại nhanh lịch sử học tập (Recall). Thậm chí, máy còn đủ sức vận hành các công cụ AI như DeepSeek mà không cần kết nối Internet.

Ngay cả khi chưa sử dụng đến các tính năng AI nâng cao, một mẫu laptop AI như Vivobook S14 vẫn mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong công việc hằng ngày. Nhờ nền tảng phần cứng tối ưu, máy có thể hoạt động liên tục tới 30-32 giờ xem video, giúp HSSV yên tâm dùng cả ngày dài mà không phải mang theo sạc. Bên cạnh đó, tính năng Windows Studio Effects cũng hỗ trợ cải thiện hình ảnh và âm thanh khi gọi video, giúp các buổi học trực tuyến trở nên rõ ràng, dễ tiếp thu hơn.

Đầy đủ trang bị cho học tập, làm việc

Một chiếc laptop tốt cho HSSV không chỉ mạnh về hiệu năng mà còn cần đầy đủ các yếu tố hỗ trợ học tập. Vivobook S được trang bị đầy đủ cổng kết nối gồm USB-A, USB-C, HDMI, jack tai nghe… giúp HSSV dễ dàng kết nối với máy chiếu, ổ cứng ngoài hay các thiết bị ngoại vi mà không cần mang theo bộ chuyển đổi.

Với những ngữ cảnh sử dụng như học online, thuyết trình từ xa hay làm việc nhóm qua video ngày càng phổ biến, camera Full HD kết hợp micro khử ồn AI sẽ giúp hình ảnh rõ nét, âm thanh trong trẻo, loại bỏ tạp âm hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, Vivobook S cũng được tích hợp camera hồng ngoại (IR) hỗ trợ đăng nhập bằng khuôn mặt, đi cùng nắp che webcam vật lý và bộ xử lý bảo mật Microsoft Pluton nhằm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.

An tâm từ thương hiệu, độ bền đến dịch vụ hậu mãi

Khi đầu tư một thiết bị công nghệ cho con, phụ huynh cần sự an tâm về độ bền, thương hiệu và dịch vụ hậu mãi.

Tính đến giữa năm 2025, ASUS là thương hiệu đứng đầu thị phần laptop Windows tại Việt Nam với hơn 26%. Các dòng máy như Vivobook S được thiết kế đạt chuẩn độ bền quân đội MIL-STD-810H, cho khả năng chống va đập, rung lắc và nhiệt độ khắc nghiệt - thiết thực với môi trường học đường. Ngoài ra, chính sách bảo hành 2 năm dài hơn mặt bằng chung cũng giúp phụ huynh yên tâm hơn. Những lý do này giúp cho mức giá 22,49 triệu đồng (Vivobook S14) và 23,49 triệu đồng (Vivobook S16) trở thành một khoản đầu tư an toàn cho con em.

Đặc biệt, ASUS hiện đã mở cửa hàng trải nghiệm ASUS Exclusive Store và ASUS AI Innovation Hub tại nhiều thành phố lớn. Đây là không gian để phụ huynh và HSSV trực tiếp trải nghiệm lợi ích mà laptop AI mang lại, cũng như so sánh giữa các dòng máy để đưa ra quyết định đúng đắn.

