Ngày 18/9, đại diện lãnh đạo xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên xác nhận vụ việc xảy ra vào khoảng 8h cùng ngày trên địa bàn.

Theo đó vào thời điểm trên, camera nhà dân ghi lại cảnh một người mặc áo đen, tay cầm dao nhọn lao tới một cặp nam, nữ đang đi xe máy trên đường.

Khi tiếp cận, người này đâm liên tiếp vào hai nạn nhân khiến người phụ nữ nằm gục tại chỗ, người đàn ông bỏ chạy được.

Sau khi thực hiện hành vi, người đàn ông áo đen đã lên xe máy tẩu thoát.

Vụ việc được camera nhà dân ghi lại. Ảnh: Đ.X

Nhận được tin báo, công an vào cuộc xác định nghi phạm là Vương Văn Dũng (SN 1995, trú xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên).

Đối tượng Dũng sau đó đã bị tạm giữ để điều tra. Theo lời khai ban đầu, Dũng và chị Q. có quan hệ tình cảm, khi thấy chị này cũng có quan hệ tình cảm với anh B. thì tỏ ra ghen tuông và thực hiện hành vi trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.

