Ngày 18/9, sau khi dùng dao bầu đâm cặp nam, nữ khi đang đi trên đường vì ghen tuông, Vương Văn Dũng (SN 1995, trú xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên) đã tới trụ sở Công an xã Đức Hợp để đầu thú.

Tại cơ quan công an, Dũng khai báo có quan hệ tình cảm với chị Q. nhưng người phụ nữ này cũng có quan hệ tình cảm với anh B.

Vì ghen tuông, khoảng 8h sáng cùng ngày, Dũng cầm theo dao bầu điều khiển xe máy BKS: 34F1-014.76 đi theo chị Q. và anh B. Khi tới khu vực địa bàn xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên thì Dũng ra tay.

Hiện trường vụ việc được camera ghi lại. ảnh chụp màn hình

Tại đây, Dũng dùng dao đâm anh B. 1 nhát vào lưng, còn chị Q. bị đâm nhiều nhát vào mặt và lưng.

Chị Q. sau đó nằm gục, anh B. chạy thoát khỏi hiện trường.

Thực hiện xong hành vi, Dũng điều khiển xe máy về nhà và tới trụ sở Công an xã Đức Hợp để đầu thú.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip do camera nhà dân ghi lại vụ việc cặp nam nữ bị một người áo đen lao tới dùng dao đâm tới tấp.

Người phụ nữ nằm gục tại chỗ, người đàn ông bỏ chạy được. Sau khi thực hiện hành vi, người đàn ông áo đen đã lên xe máy tẩu thoát.

Hiện vụ việc đang được lực lượng công an điều tra, làm rõ nguyên nhân.

