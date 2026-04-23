Sự trở lại của Fiat tại Mỹ vốn đã chật vật, nhưng tình hình càng trở nên ảm đạm khi hãng hiện chỉ còn duy nhất 500e trong danh mục sản phẩm. Trước đây, Fiat từng phân phối nhiều mẫu xe như Fiat 124 Spider, song nay đã thu hẹp đáng kể.

Bức tranh doanh số quý I/2026 cho thấy sự thê thảm, khi chỉ có 68 xe Fiat 500e được bán ra, trung bình chưa đến 1 xe/ngày, tương đương khoảng 23 xe/tháng. Thậm chí, mẫu xe điện này còn bị “vượt mặt” bởi Fiat 500X, dòng xe đã bị khai tử từ năm 2023 và đang bán dưới dạng hàng tồn.

Một trong những nguyên nhân chính là việc Mỹ dừng áp dụng tín dụng thuế liên bang cho xe điện, khiến giá bán thực tế của 500e kém cạnh tranh. Trong khi đó, lượng tồn kho tại các đại lý vẫn lớn, ước tính hơn 100 xe, tương đương khoảng 5 tháng cung ứng.

Áp lực tồn kho buộc các đại lý phải hạ giá sâu. Tại một showroom ở Virginia, một chiếc 500e đời 2024 bản Inspi có giá niêm yết 34.095 USD (khoảng 897 triệu đồng) nhưng hiện chỉ còn 19.134 USD (khoảng 503 triệu đồng), tức giảm xấp xỉ 15.000 USD (khoảng 390 triệu đồng). Trước đó, xe từng được rao bán hơn 25.000 USD (khoảng 658 triệu đồng) nhưng vẫn “ế”.

Với phiên bản mới hơn, một đại lý tại Illinois đang chào bán 500e Armani Edition 2025 với giá 21.988 USD (khoảng 579 triệu đồng), thấp hơn 15.507 USD (khoảng408 triệu đồng) so với giá niêm yết ban đầu 37.495 USD. Một đại lý khác tại Florida cũng giảm hơn 12.000 USD (khoảng 320 triệu đồng) cho cùng phiên bản.

Ngoài ưu đãi riêng từ đại lý, tập đoàn Stellantis còn triển khai chương trình hỗ trợ 7.500 USD (khoảng 197 triệu đồng) trên toàn quốc nhằm bù đắp việc mất ưu đãi thuế, song vẫn chưa đủ để kéo lại sức mua cho mẫu xe điện cỡ nhỏ này.

(Theo Carscoops)

