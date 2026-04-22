Với ngân sách khoảng 150 triệu đồng, việc mua ô tô cũ tại Việt Nam đòi hỏi người tiêu dùng phải rất thực tế, gần như không thể kỳ vọng vào những mẫu xe đời mới, thiết kế bắt mắt hay trang bị hiện đại.

Với xe cũ giá rẻ tầm 150 triệu đồng, người mua buộc phải đánh đổi nhiều thứ để có được chiếc xe ít hỏng vặt nhất.

Thay vào đó, người mua buộc phải chấp nhận các mẫu xe đã sử dụng 10-20 năm, tập trung tối đa vào những giá trị cốt lõi: bền bỉ, dễ sửa chữa, phụ tùng rẻ, chi phí vận hành thấp và ít rủi ro hỏng vặt. Đây mới là các yếu tố "sống còn" với xe cũ giá rẻ.

Theo đánh giá của nhiều thợ lành nghề và giới buôn xe lâu năm, dưới đây là 4 mẫu ô tô cũ đáng mua nhất tầm giá 150 triệu đồng ở thời điểm hiện tại, phù hợp với nhu cầu đi lại cơ bản của người dùng Việt.

KIA Morning (2010-2012): Lựa chọn "quốc dân" an toàn nhất

Không phải ngẫu nhiên mà KIA Morning luôn đứng đầu danh sách xe cũ giá rẻ. Với 150 triệu đồng, người mua có thể dễ dàng tìm được KIA Morning 1.1L MT (số sàn) hoặc thậm chí là SX 1.1 AT (số tự động, bản thiếu) đời 2010-2012.

Ưu điểm lớn nhất của mẫu hatchback cỡ A này là phụ tùng rẻ, sửa chữa đơn giản, gần như gara nào cũng làm được. Xe nhỏ gọn, dễ xoay trở trong phố. Khả năng giữ giá và thanh khoản của Morning cũng thuộc nhóm tốt nhất phân khúc xe cũ.

Tuy nhiên, nhược điểm của KIA Morning là không gian nội thất hẹp, đặc biệt hàng ghế sau, khả năng cách âm kém và vận hành ở tốc độ cao không thật sự ổn định. Đây là cái giá phải trả cho sự rẻ và tiện dụng.

Toyota Vios (2009 - 2012): Lựa chọn sedan "nồi đồng cối đá"

Nếu bắt buộc phải chọn sedan để có không gian rộng và cốp riêng thì Toyota Vios 2009-2012 là cái tên hiếm hoi đáp ứng được với mức giá 150 triệu. Tất nhiên, người mua chỉ có thể tiếp cận bản 1.5E MT của Toyota, đa phần là xe từng chạy dịch vụ.

Bù lại, động cơ 1.5L của Vios thế hệ này nổi tiếng bền bỉ, ít hỏng vặt, tiết kiệm nhiên liệu và phụ tùng cực kỳ sẵn. Không gian cabin rộng rãi, phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người thường xuyên chở đồ.

Điểm trừ lớn là thiết kế cũ kỹ, nội thất nghèo nàn, gần như không có trang bị an toàn đáng kể. Ngoài ra, xe sản xuất trước năm 2011 chỉ được đăng kiểm 6 tháng/lần, làm phát sinh thêm chi phí và thời gian.

Hyundai Grand i10 (2013-2015): Lựa chọn rộng rãi nhất phân khúc xe cỡ A

Nếu thích sự nhỏ gọn của KIA Morning nhưng lại "chê" hàng ghế sau quá chật chội, đối thủ đồng hương Hyundai Grand i10 có thể sẽ là phương án cân bằng hơn. Với 150 triệu, người mua có thể nhắm tới các bản Grand i10 1.0 MT (số sàn) đời 2013-2015 của Hyundai, thường là bản MT base.

Ưu điểm nổi bật của Grand i10 là không gian rộng rãi hàng đầu phân khúc A, hàng ghế sau và khoang hành lý thoải mái hơn Morning. Xe vận hành êm, đầm hơn, phụ tùng rẻ và sẵn.

Nhược điểm là nguy cơ mua phải xe dịch vụ hoàn lương khá cao. Bản MT base cũng rất ít trang bị, người mua thường phải chi thêm tiền để nâng cấp màn hình, âm thanh hoặc bọc lại nội thất.

Mitsubishi Mirage (2014-2015): "Xe Nhật, nhập Thái", siêu tiết kiệm

Với những người chuộng xe Nhật và muốn đời xe cao hơn, Mitsubishi Mirage 1.2 MT đời 2014-2015 là lựa chọn đáng cân nhắc ở mức giá 150 triệu đồng.

Ưu điểm của Mitsubishi Mirage là xe mang thương hiệu Nhật và nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nên chất lượng thân vỏ, khung gầm đều đạt chất lượng tốt. Không gian nội thất rộng rãi, điều hòa lạnh sâu, động cơ 1.2L của Mirage nổi tiếng bền bỉ và rất tiết kiệm nhiên liệu, chỉ khoảng 4.5-5 lít/100km.

Đổi lại, nhược điểm của mẫu hatchback cỡ B này là thiết kế ngoại thất khá hiền lành, bầu bĩnh, không được đánh giá cao về mặt thẩm mỹ. Động cơ 3 xy-lanh khá ồn khi tăng tốc hoặc chạy ở dải vòng tua cao, phụ tùng thay thế đắt hơn các dòng xe của Hàn Quốc và không phải ở đâu cũng sẵn hàng ngay lập tức.

Lời khuyên quan trọng khi mua ô tô cũ 150 triệu đồng

Khi mua ô tô cũ ở phân khúc giá rẻ, người tiêu dùng Việt Nam cần lưu ý những nguyên tắc "vàng" sau đây để không tự rước bực vào mình. Nguyên tắc quan trọng nhất là không dùng hết ngân sách để mua xe.

Hãy mua xe khoảng 130-135 triệu đồng và dành ra 15-20 triệu đồng cho bảo dưỡng lớn ban đầu khi lấy xe về. Tránh xa các tin rao "rẻ bất thường" bởi xe quá rẻ thường tiềm ẩn đâm đụng, ngập nước hoặc lỗi máy nghiêm trọng.

Cuối cùng, bắt buộc phải đi xem xe cùng thợ hoặc thuê dịch vụ kiểm tra độc lập. Chỉ vài triệu đồng nhưng có thể giúp bạn tránh mất hàng chục triệu về sau. Với sự tỉnh táo và thực tế, 150 triệu đồng vẫn đủ để mang lại một chiếc ô tô cũ bền, lành và đáng tin cậy cho nhiều năm sử dụng.

