Sau hơn 4 tháng triệu hồi vì nguy cơ cháy nổ, Volvo mới chỉ sửa chưa đến 10 xe tại Anh trong tổng số hơn 10.000 chiếc bị ảnh hưởng. Tiến độ chậm khiến nhiều chủ xe tiếp tục bị hạn chế sạc pin, đồng nghĩa quãng đường di chuyển giảm đáng kể so với công bố ban đầu.

Trước đó, hãng xe Thụy Điển Volvo đã tiến hành đợt triệu hồi toàn cầu đối với dòng xe này từ tháng 12/2025, sau khi xác định các mẫu xe điện của mình tiềm ẩn nguy cơ quá nhiệt, có thể dẫn đến cháy nổ và đe dọa an toàn người sử dụng.

Cụ thể, khách hàng sở hữu mẫu Volvo EX30 được cảnh báo rằng ắc quy có thể bị quá nhiệt khi sạc đầy. Vấn đề này xuất hiện trên các phiên bản EX30 Single Motor Extended Range và Twin Motor Performance sản xuất trong giai đoạn 2024-2026.

Thời điểm đó, Volvo cho biết sẽ nhanh chóng triển khai kiểm tra và thay thế các mô-đun pin cho xe bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, theo nguồn tin của The Sun, đến nay đã sau hơn 4 tháng mới chỉ có chưa đến 10 xe được thay pin.

Hiện tại, khuyến cáo từ hãng vẫn là không sạc pin vượt quá 70% dung lượng cho đến khi xe được kiểm tra và khắc phục hoàn toàn.

Đại diện Volvo cho biết, giai đoạn đầu nguồn cung linh kiện có thể bị hạn chế, nhưng tốc độ sửa chữa dự kiến sẽ được cải thiện trong thời gian tới. Hãng cũng cam kết sẽ chủ động liên hệ khách hàng để đặt lịch thay thế pin. Dù vậy, với số lượng xe triệu hồi lớn, quá trình khắc phục được dự báo sẽ kéo dài nhiều tháng.

Việc bị giới hạn mức sạc cũng khiến trải nghiệm sử dụng xe điện bị ảnh hưởng đáng kể. Nếu như trước đây xe được công bố có thể di chuyển khoảng 476km sau mỗi lần sạc đầy, thì hiện tại người dùng chỉ có thể sử dựng được với quãng đường tối đa khoảng 320km.

(Theo The Sun)

