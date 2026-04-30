Vào những dịp nghỉ lễ hoặc các chuyến đi đường dài, việc hành khách gặp tình trạng say xe là điều rất phổ biến. Theo các chuyên gia, nguyên nhân say xe đến từ sự xung đột tín hiệu giữa mắt và tiền đình, cộng hưởng với không gian kín và mùi của khoang nội thất.

Dưới đây là những kinh nghiệm thực tế giúp các tài xế xử lý hiệu quả khi có người say xe trên hành trình dài.

Chủ động phòng ngừa từ đầu, việc nhỏ nhưng hiệu quả lớn

Nội thất bẩn, mùi da nồng hoặc nước hoa ô tô hắc mùi là những nguyên nhân khiến người dễ say xe “gục” rất nhanh. Do đó, việc chuẩn bị tốt không gian nội thất sẽ giúp giảm thiểu đến 50% nguy cơ say xe cho hành khách. Giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả là vệ sinh dàn lạnh, thảm sàn và sử dụng các vật liệu tự nhiên như vỏ bưởi, sả, lá dứa hay cà phê rang để tạo mùi hương dễ chịu, tự nhiên.

Bố trí chỗ ngồi cũng cực kỳ quan trọng. Ghế phụ phía trước hoặc hàng ghế giữa trên xe SUV/MPV luôn là lựa chọn tối ưu cho người dễ say, nhờ tầm nhìn thoáng và ít xóc hơn hàng ghế cuối. Ngoài ra, tài xế nên chuẩn bị sẵn túi nôn, khăn lạnh, nước suối, kẹo gừng hoặc thuốc chống say xe. Đây đều là những thứ dễ chuẩn bị nhưng có thể hỗ trợ cho người say lúc cần.

Lái xe êm ái, kỹ năng quyết định 70% vấn đề

Cách tài xế sử dụng chân ga, chân phanh ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác của hành khách. Tăng tốc đột ngột, phanh gấp hay đánh lái gắt là "kẻ thù" số một của người say xe. Nguyên tắc là lái đều, thao tác vô lăng mượt mà và có tính dự báo. Giữ khoảng cách đủ xa để rà phanh từ sớm, vào cua nhẹ tay, hạn chế rung lắc ngang thân xe.

Trên cao tốc, nếu xe có tính năng Cruise Control, nên tận dụng để duy trì tốc độ ổn định. Sự đều đặn giúp não bộ hành khách dễ thích nghi hơn với chuyển động của xe.

Không khí và nhiệt độ trong xe, đừng coi nhẹ

Một khoang xe bí bách sẽ khiến triệu chứng buồn nôn đến nhanh hơn. Khi điều kiện cho phép như qua khu vực có không khí trong lành, tài xế nên linh hoạt lấy gió ngoài hoặc hé nhẹ cửa kính 2-3cm để bên trong xe được lưu thông khí tươi, giảm nồng độ CO2. Tuy nhiên, cần đóng kín kính khi đi qua khu vực bụi bặm hoặc có mùi rác thải.

Nhiệt độ điều hòa lý tưởng dao động 23-25 độ C, tránh để quá lạnh hoặc thổi thẳng vào mặt, gáy hành khách vì điều này dễ gây mệt và choáng.

Xử lý khẩn cấp khi hành khách "lên cơn" say xe

Dù đã phòng bị cẩn thận, nhưng nếu hành khách bắt đầu có biểu hiện nhợt nhạt, toát mồ hôi lạnh, buồn nôn, tài xế cần nhanh chóng phản ứng ngay.

Việc đầu tiên là hạ kính cho gió tự nhiên lùa vào. Tiếp đó, hướng sự chú ý của họ ra xa qua kính chắn gió, tránh nhìn điện thoại hay đọc sách. Một bản nhạc nhẹ hoặc vài câu trò chuyện đơn giản cũng giúp đánh lạc hướng hiệu quả.

Nếu tình trạng chuyển biến xấu và hành khách muốn nôn ói, tuyệt đối không cố chạy tiếp. Hãy bật xi-nhan, tấp xe vào vị trí an toàn để hành khách xuống hít thở, đi lại, uống nước lọc và lau mặt bằng khăn lạnh. Nếu không may khách nôn ói ra xe, cần dọn dẹp ngay lập tức, tránh để mùi khó chịu gây ra "phản ứng dây chuyền", khiến những hành khách khác cũng có thể bị say theo.

Say xe không phải là bệnh lý quá nghiêm trọng nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm và sức khỏe của hành khách trong suốt chuyến đi. Một tài xế chuyên nghiệp, lái xe điềm đạm, chuẩn bị chu đáo và ứng xử tinh tế hoàn toàn có thể biến hành trình dài trở nên êm ái, an toàn và dễ chịu cho tất cả hành khách.

