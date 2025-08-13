Alinta Energy phối hợp với Mạng lưới Năng lượng Tái tạo Quốc gia (NRN) triển khai chương trình Solar Together - một mô hình nhà máy điện ảo (VPP) phân tán.

Ban đầu, chương trình áp dụng tại New South Wales và Nam Úc, sau đó sẽ mở rộng sang Victoria và Queensland.

Theo đó, các hộ gia đình được lắp đặt hệ thống điện mặt trời và pin lưu trữ mà không cần trả trước, không vay vốn hay trả góp.

Alinta sẽ cung cấp các gói điện được thiết kế riêng, trong đó khách hàng trả mức giá ưu đãi cho lượng điện từ hệ thống, cùng khoản phí cố định hàng ngày để trang trải chi phí mạng lưới và quyền truy cập VPP. Họ có thể mua lại hệ thống bất cứ lúc nào hoặc nhận quyền sở hữu sau 12 năm.

Với sáng kiến nhà máy điện ảo, các hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời và pin lưu trữ sẽ không tốn chi phí. Ảnh: Solar Victoria

Alinta sẽ sử dụng nền tảng VPP của NRN để quản lý quyền sở hữu tài sản, đo đếm điện phụ và bán lẻ điện phía sau đồng hồ đo, qua đó tạo ra các nguồn doanh thu mới.

Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của NRN, ông Alan Hunter, cho biết công ty đang tái thiết cách thức vận hành của thị trường.

“Nền tảng của chúng tôi mang lại cho các nhà bán lẻ điện quyền lợi trong tương lai của năng lượng phân tán mà không cần đầu tư ban đầu và không phát sinh trách nhiệm tài sản. Điều này giúp điện mặt trời trở nên dễ tiếp cận, không chuyển gánh nặng chi phí sang người tiêu dùng, đồng thời mang lại lợi ích cho nhà bán lẻ và đơn vị lắp đặt”, ông Hunter nói.

Chương trình Solar Together không mua lại điện mặt trời dư thừa phát lên lưới, mà thay vào đó sẽ áp dụng mức giá đơn giản cho toàn bộ lượng điện tiêu thụ, dù từ tấm pin mặt trời, pin lưu trữ hay lưới điện.

Theo PV