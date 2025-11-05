Video: Bưu điện New York

Tờ Bưu điện New York dẫn thông cáo từ Sở cảnh sát thành phố Louisville của Mỹ cho biết, vụ việc xảy ra lúc 17h15 chiều 4/11 khi chiếc máy bay chở hàng McDonnell Douglas MD-11 vừa cất cánh từ Sân bay quốc tế Muhammad Ali trong lộ trình đến Sân bay Daniel K. Inouye ở Honolulu, Hawaii, thì bất ngờ gặp sự cố và rơi.

Dựa trên những hình ảnh được truyền thông Mỹ đăng tải, vụ rơi máy bay đã gây ra đám cháy lớn kèm cột khói cao nhiều km và có thể trông thấy từ xa.

Hiện trường vụ rơi máy bay nhìn từ trên cao. Ảnh: Kênh WLKY của Mỹ

Trong thông cáo trên mạng xã hội X, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) tuyên bố chiếc máy bay gặp nạn là của hãng vận tải UPS. “Chúng tôi và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đang mở cuộc điều tra nguyên nhân gây ra vụ việc, và sẽ sớm cập nhật thêm thông tin”.

Theo thông tin mới nhất từ các cơ quan chức năng Mỹ, họ đã nhận được báo cáo về “nhiều trường hợp bị thương trong vụ rơi máy bay”. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chưa thể xác định bao nhiêu người có mặt trên máy bay lúc gặp nạn.

Ảnh: Kênh WLKY của Mỹ