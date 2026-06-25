Tại hội thảo về phát triển nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) ngày 25/6 ở Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết ngành hàng không đang chịu áp lực lớn trong việc cắt giảm phát thải khí nhà kính. Theo ông, SAF là giải pháp hiệu quả trong ngắn và trung hạn vì có thể sử dụng trên đội tàu bay và hạ tầng hiện có mà không cần thay đổi lớn về kỹ thuật.

Nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) được kỳ vọng sẽ giúp ngành hàng không giảm phát thải, hướng tới các chuyến bay xanh. Ảnh: CHK

Với cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và tham gia CORSIA từ năm 2026, Việt Nam cần xây dựng lộ trình phát triển nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu giảm phát thải, an ninh năng lượng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn, phát triển SAF vừa là thách thức, vừa mở ra cơ hội thúc đẩy công nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế trong hoàn thiện chính sách, phát triển thị trường và chuỗi cung ứng.

Ông Clarence Woo, Giám đốc Trung tâm Nhiên liệu xanh toàn cầu (GCGF), cho biết nhiều quốc gia coi SAF là giải pháp trọng tâm để giảm phát thải hàng không nhờ có thể tận dụng đội tàu bay và hạ tầng hiện hữu. Tuy nhiên, mỗi quốc gia cần xây dựng lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Hiền, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng (Bộ Xây dựng), xu hướng quốc tế đang chuyển từ bù trừ carbon sang cắt giảm phát thải trực tiếp, tạo cơ hội để Việt Nam phát triển ngành công nghiệp SAF.

Việt Nam có lợi thế về nguồn nguyên liệu như dầu ăn đã qua sử dụng, phụ phẩm nông nghiệp, sinh khối cùng hệ thống lọc hóa dầu, logistics và doanh nghiệp năng lượng. Tuy nhiên, việc phát triển SAF vẫn đối mặt với rào cản về chi phí, công nghệ, nguồn nguyên liệu bền vững và cơ chế hỗ trợ.

Ông Đỗ Hồng Cẩm, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho biết Việt Nam đã triển khai các chuyến bay thử nghiệm sử dụng SAF, đồng thời từng bước hoàn thiện hoạt động phối trộn, lưu trữ và cung ứng nhiên liệu. Ngành hàng không cũng đang xây dựng khung pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ thống giám sát phát thải và hạ tầng phục vụ SAF.

Dù mới được sử dụng ở quy mô thử nghiệm trên các chuyến bay thương mại, SAF đã đặt nền móng cho lộ trình mở rộng sản xuất và sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững tại Việt Nam trong những năm tới.