Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Xây dựng gần đây, báo chí đã đặt câu hỏi về hai vấn đề đang được dư luận quan tâm. Thứ nhất, sau cảnh báo vào đầu tháng 4/2026 về việc nguồn nhiên liệu Jet A-1 có thể chỉ đủ đáp ứng nhu cầu bay đến giữa tháng, dư luận quan tâm đến khả năng huy động nguồn cung hiện nay đã thay đổi như thế nào và liệu điều này có ảnh hưởng đến cao điểm đi lại dịp 30/4 hay không.

Thứ hai, trong bối cảnh chi phí đầu vào, đặc biệt là giá nhiên liệu, tăng cao, nhiều ý kiến đặt câu hỏi về tính khả thi của việc tăng trần giá vé máy bay nội địa. Bộ Xây dựng đánh giá ra sao về đề xuất này và liệu đây có phải là giải pháp ngắn hạn được cân nhắc để hỗ trợ các hãng hàng không.

Ông Đỗ Hồng Cẩm. Ảnh: Tạ Hải

Đại diện Bộ Xây dựng, ông Đỗ Hồng Cẩm, Phó Cục trưởng Hàng không Việt Nam, cho biết về các vấn đề trên rằng so với đầu tháng 4 – khi nguồn nhiên liệu từng được dự báo chỉ đủ đến giữa tháng – khả năng huy động Jet A-1 hiện đã được cải thiện đáng kể. Theo cập nhật từ các đơn vị cung ứng lớn, nguồn nhiên liệu có thể đảm bảo đến hết tháng 4, đáp ứng nhu cầu khai thác của các hãng trong dịp cao điểm lễ.

Các doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu cũng chủ động tìm kiếm thêm nguồn nhập khẩu và tăng dự trữ nhằm đảm bảo hoạt động bay không bị gián đoạn. Tuy nhiên, áp lực chi phí vẫn là một thách thức lớn đối với các hãng hàng không khi giá nhiên liệu duy trì ở mức cao. Trong bối cảnh này, phương án tăng trần giá vé máy bay nội địa đã được đưa ra để cân nhắc.

Theo lãnh đạo Cục Hàng không, Bộ Xây dựng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời kiến nghị các bộ, ngành liên quan nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ phù hợp. Việc điều chỉnh khung giá vé vẫn đang trong quá trình xem xét, đánh giá thận trọng.

Cục Hàng không đang phối hợp với các hãng bay và cơ quan liên quan để nghiên cứu các phương án điều hành, từ giá vé, phí đến phụ thu nhiên liệu, trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế và lắng nghe ý kiến từ doanh nghiệp, chuyên gia và dư luận.

“Trong thời gian tới, trên cơ sở đánh giá toàn diện, Cục sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để triển khai các giải pháp phù hợp, hỗ trợ ngành hàng không vượt qua khó khăn”, ông Cẩm cho hay.