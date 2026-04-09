Sự kiện diễn ra khi Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO), đơn vị thành viên của Vietnam Airlines, được Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu (EASA) phê chuẩn là tổ chức đào tạo bảo dưỡng tàu bay theo tiêu chuẩn EASA Part 147.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một cơ sở đạt chuẩn đào tạo kỹ thuật hàng không của châu Âu, mở ra bước tiến mới về phát triển nguồn nhân lực.

Chứng nhận này cho phép VAECO đào tạo kỹ sư theo tiêu chuẩn quốc tế, cấp chứng chỉ có giá trị toàn cầu. Đáng chú ý, việc đào tạo trong nước có thể giúp tiết kiệm tới 90% chi phí so với việc đưa người ra nước ngoài.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Uông Việt Dũng cho rằng, trong mọi chiến lược phát triển hàng không, yếu tố quyết định không nằm ở công nghệ hay mô hình kinh doanh, mà chính là con người.

“An toàn bay là yếu tố cốt lõi nhất của ngành hàng không. Nền tảng của an toàn chính là con người”, ông Dũng nhấn mạnh.

Điều này đặt ra yêu cầu đặc thù nhân lực hàng không phải được đào tạo bài bản, huấn luyện liên tục, vận hành trên nền tảng tri thức và kỷ luật cao. Đây là những tiêu chuẩn khắt khe bậc nhất trong các ngành kỹ thuật.

Theo ông Dũng, chứng chỉ chỉ là điểm khởi đầu. Điều quan trọng là hiệu quả thực chất: chương trình đào tạo mang lại giá trị gì, tiết kiệm bao nhiêu chi phí, thu hút được bao nhiêu khách hàng.

Trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực ngày càng gay gắt, nguy cơ “chảy máu chất xám” là hiện hữu khi kỹ sư hàng không Việt Nam trở thành mục tiêu của thị trường quốc tế. Vì vậy, ông đề nghị VAECO cần chuyển từ phục vụ nội bộ sang chủ động cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường, gắn đào tạo với nhu cầu thực tế.

Ông cũng nhấn mạnh, đào tạo không chỉ là kiến thức mà còn là kỷ luật, tác phong, những yếu tố sống còn bảo đảm an toàn bay. Nhân lực hàng không phải được đào tạo bài bản, liên tục, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất. Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo an toàn tuyệt đối, hướng tới xây dựng ngành hàng không Việt Nam hiện đại, tự chủ và phát triển bền vững.