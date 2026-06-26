Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt là bệnh viện tư nhân tiên phongtại miền Bắc sở hữu Siêu máy CT phổ Philips Spectral CT 7500

Quét phổ toàn thân chỉ trong 2 giây, định danh khối u khi chỉ còn là hạt cát

Trong cuộc đua sinh tử với bệnh tật, đặc biệt là ung thư, tim mạch và các bệnh lý thần kinh, thời gian cùng độ chính xác chính là một chìa khóa quyết định số phận của người bệnh.

Thấu hiểu sứ mệnh giành giật sự sống trong từng khoảnh khắc, Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt đã tiên phong đưa siêu máy CT phổ Philips Spectral 7500 vào phòng tuyến lâm sàng.

Nếu như trước đây, quy trình chụp CT truyền thống gây áp lực tâm lý lớn vì người bệnh phải nằm bất động hoặc nhịn thở quá lâu thì hệ thống mới đã giải quyết trọn vẹn nhờ tốc độ quét siêu tốc. Cụ thể, máy chỉ mất đúng 1 giây để đánh giá toàn diện về hệ tim mạch, thần kinh, sọ não và chưa đầy 2 giây để hoàn tất quy trình quét phổ các cơ quan vùng ngực, bụng, chậu.

Vượt trội hơn cả, Philips Spectral CT 7500 sở hữu khả năng thu nhận đa tầng dữ liệu phổ trong cùng một lần quét duy nhất. Nhờ công nghệ bóc tách dữ liệu thô thành bản đồ mật độ Iodine và năng lượng đơn sắc ảo, các chuyên gia có thể phát hiện sớm và phân biệt chính xác giữa u nang với khối u thực thể khi kích thước của chúng còn siêu nhỏ như "hạt cát" ẩn sâu trong cơ thể, ngay cả khi chưa hề có biểu hiện lâm sàng. Việc "đọc vị" tổn thương ở quy mô vi thể này chính là chìa khóa vàng giúp tối ưu hóa phác đồ và nâng cao hiệu quả điều trị cho bệnh nhân.

Bên cạnh đó, quy trình xử lý dữ liệu phức tạp của máy đã được tối ưu hóa đến mức tối đa, trả kết quả chỉ sau 2 - 5 phút để rút ngắn thời gian chẩn đoán tổng thể. Trong các ca cấp cứu đột quỵ hay đa chấn thương - nơi mà mỗi một giây trôi qua đều quý hơn vàng - máy CT phổ tại Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt góp phần mở ra cơ hội sống cứu cánh và vẹn toàn cho người bệnh.

Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt sẽ đưa vào đưa vào vận hành máy chụp CT phổ Spectral CT 7500 vào tháng 8 này

Không chỉ dừng lại ở tốc độ, Philips Spectral CT 7500 còn định nghĩa lại sự an toàn trong chẩn đoán lâm sàng nhờ những thông số kỹ thuật thực tế. Nhờ độ phân giải vật chất cao, máy đạt tỷ lệ phát hiện ung thư giai đoạn khởi phát lên tới 97%, giúp nhận diện rõ các tổn thương kín đáo hoặc nguy cơ di căn sớm để bác sĩ kịp thời đưa ra phác đồ điều trị cá thể hóa.

Đi liền với độ chính xác là tính an toàn sinh học khi hệ thống giảm đến 85% liều tia X bức xạ, phù hợp cho trẻ nhỏ hoặc những người bệnh cần chụp theo dõi định kỳ. Ngoài ra, khi thực hiện chụp mạch vành, công nghệ này giúp tiết giảm đến 65% lượng thuốc cản quang, giảm thiểu tối đa áp lực bài tiết và mang lại sự an toàn cao hơn cho người có bệnh lý nền về thận, đồng thời giảm 26% tỷ lệ xảo ảnh để tránh việc người bệnh phải chụp đi chụp lại nhiều lần.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI: Giải pháp tối ưu cho các ca bệnh phức tạp

Trước đây, chụp mạch vành là bài toán khó nếu gặp bệnh nhân loạn nhịp, nhịp tim cao, hoặc người già khó phối hợp nín thở. Nhiễu ảnh do chuyển động thường làm mờ kết quả, buộc phải thực hiện lại nhiều lần. Spectral CT 7500 giải quyết thách thức này nhờ tích hợp AI Precise Cardiac, công nghệ tự động nhận diện và xóa bỏ nhiễu ảnh do tim co bóp. Ngay cả bệnh nhân có nhịp tim nhanh lên tới 180 lần/phút vẫn thu được hình ảnh dựng hình sắc nét mà không cần dùng thuốc hạ nhịp tim. Hệ thống đảm bảo 100% ca chụp có dữ liệu phổ toàn thân chỉ với một lần quét duy nhất, mang đến trải nghiệm nhẹ nhàng, an tâm tối đa.

Không dừng lại ở đó, đối với các ca cấp cứu đột quỵ, hệ thống được trang bị phần mềm AI tự động hoàn toàn để đánh giá thang điểm tổn thương não ASPECT ngay trên hình ảnh CT không tiêm thuốc. Quy trình tự động này thay thế hoàn toàn cho việc tính toán thủ công vốn tốn thời gian, giúp tối ưu hóa từng khoảnh khắc quý giá để cứu sống nhu mô não của bệnh nhân.

Trong chẩn đoán tim mạch, các thuật toán Deep Learning tiên tiến có khả năng tự động trích xuất và tính toán điểm vôi hóa mạch vành trực tiếp từ hình ảnh chụp CT ngực không tiêm thuốc, không đặt cổng điện tâm đồ ECG. Việc này loại bỏ nhu cầu phải chụp riêng 1 lần đo điểm vôi hóa mạch vành, kết hợp tầm soát bệnh lý lồng ngực - phổi với đánh giá mức độ nguy cơ bệnh lý mạch vành, từ đó giảm đáng kể liều tia bức xạ mà cơ thể bệnh nhân phải tiếp nhận.

Hệ thống Spectral CT 7500 thế hệ mới hỗ trợ đắc lực cho bác sĩ trong công tác tầm soát và chẩn đoán chuyên sâu tim mạch, thần kinh - sọ não, ung thư

Hiện thực hóa cam kết mang tinh hoa y học thế giới về Việt Nam

Việc đầu tư và vận hành hệ thống Philips Spectral 7500 là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt nói chung và Bệnh viện Thăng Long Lạc Việt nói riêng, nhằm mang những công nghệ y khoa tiên tiến trên thế giới về phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân ngay tại Việt Nam.

Nhân dịp ra mắt hệ thống siêu máy CT phổ mới vào tháng 8/2026, Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt triển khai chương trình tri ân đặc biệt, tặng tiền mặt lên tới 2.000.000 VNĐ dành cho 200 khách hàng đầu tiên đặt chỗ trước từ hôm nay khi đăng ký gói tầm soát sức khỏe có sử dụng dịch vụ chụp CT phổ Philips Spectral CT 7500.

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Phương Dung