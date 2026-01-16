Phát hiện bệnh từ 1 dấu hiệu

Bà K.N. (69 tuổi) đến Bệnh viện K (Hà Nội) khám vì ra máu âm đạo bất thường. Bà N. đã mãn kinh từ lâu nên khi thấy có vệt máu, người phụ nữ này đã không chờ đợi mà đến bệnh viện ngay.

Qua thăm khám và đánh giá toàn diện, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc ung thư nội mạc tử cung giai đoạn IA. Đây là giai đoạn sớm, còn nhiều cơ hội điều trị triệt căn.

Bà N. có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Vì vậy, các bác sĩ đã hội chẩn đa chuyên khoa và quyết định lựa chọn phương pháp phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo (vNOTES) kết hợp sinh thiết hạch cửa sau phúc mạc bằng chất nhuộm huỳnh quang ICG, đồng thời cắt toàn bộ tử cung và hai phần phụ. Đây là hướng tiếp cận hiện đại, giúp đánh giá chính xác mức độ lan tràn của ung thư nhưng vẫn bảo đảm tối đa sự an toàn và chất lượng sống cho người bệnh.

Bà N. được bác sĩ phẫu thuật ngày 8/1. Ảnh: Thái Hà.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Lê Trí Chinh, Trưởng khoa Ngoại Phụ khoa, Bệnh viện K, trước đây các trường hợp ung thư phụ khoa tương tự thường được điều trị bằng phẫu thuật mở bụng, nội soi qua ổ bụng, phẫu thuật robot hoặc phẫu thuật đường âm đạo không có hỗ trợ nội soi.

Tuy nhiên, từ cuối tháng 4/2025, kỹ thuật vNOTES bắt đầu được triển khai tại bệnh viện và nhanh chóng cho thấy nhiều ưu điểm vượt trội. Đến nay, 200 ca mắc các bệnh lý phụ khoa từ u lành tính đến ung thư đã được điều trị thành công bằng phương pháp này.

Nhờ vậy, người bệnh không có sẹo mổ, giảm đau sau phẫu thuật, hồi phục nhanh, rút ngắn thời gian nằm viện và đạt hiệu quả thẩm mỹ tối đa.

Bên cạnh đó, sinh thiết hạch cửa sử dụng ICG hiện được chứng minh là kỹ thuật tối ưu trong đánh giá tình trạng di căn hạch. Phương pháp này cho phép xác định chính xác các hạch đầu tiên có nguy cơ chứa tế bào ung thư, tránh nạo vét hạch hệ thống không cần thiết, giúp giảm rõ rệt nguy cơ phù bạch huyết cũng như các biến chứng mạch máu thần kinh lâu dài.

5 dấu hiệu ung thư ở nữ

Trao đổi với PV VietNamNet, bác sĩ Chinh cho biết ngoài ung thư vú, phụ nữ còn có nguy cơ đối diện với ung thư cổ tử cung và buồng trứng. Việc phòng ngừa và sàng lọc sớm giữ vai trò then chốt trong việc giảm tỷ lệ tử vong.

Ung thư cổ tử cung có thể phòng ngừa hiệu quả bằng cách tiêm vắc xin HPV, được khuyến cáo cho phụ nữ đến 45 tuổi. Xét nghiệm HPV định kỳ là phương pháp sàng lọc đơn giản, chi phí thấp, giúp phát hiện sớm các tổn thương tiền ung thư.

Ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ và có xu hướng trẻ hóa. Việc khám định kỳ, tự khám vú và chụp nhũ ảnh hằng năm giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị.

Riêng với ung thư buồng trứng, bác sĩ Chinh cho biết đây là bệnh lý khó phát hiện sớm do triệu chứng nghèo nàn, không đặc hiệu. Ngay cả tại các quốc gia phát triển, nhiều bệnh nhân chỉ được chẩn đoán khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Ông khuyến cáo phụ nữ cần đặc biệt chú ý đến những dấu hiệu bất thường:

- Chảy máu âm đạo không rõ nguyên nhân.

- Đau vùng bụng dưới kéo dài.

- Rối loạn tiểu tiện hoặc đại tiện.

- Cảm thấy no quá nhanh hoặc khó ăn, đầy bụng.

- Giảm cân đột ngột dù không thay đổi chế độ ăn uống hoặc thói quen tập thể dục.

Khi xuất hiện các triệu chứng này, cần đến cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và chẩn đoán kịp thời, nhằm tăng cơ hội điều trị thành công và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

