Theo thời báo trực tuyến Kahoku, ngày 14/9 vừa qua, tại TP Yamagata thuộc Tohoku, hàng chục nghìn người dân và du khách đã cùng nhau tham gia “Imoni-kai”, lễ hội canh khoai môn lớn nhất Nhật Bản.

Ảnh: Kahoku

Đây là một sự kiện ẩm thực - văn hóa đặc trưng của vùng Tohoku, thường được tổ chức vào mùa thu bên bờ sông Mamigasaki, cũng là niềm tự hào của địa phương trong suốt nhiều thập kỷ qua.

Lễ hội Imoni-kai bắt nguồn từ tập quán truyền thống của người dân vùng Đông Bắc Nhật Bản, khi mỗi độ thu về thường tụ tập ngoài trời, nhóm bếp, cùng nhau nấu món canh khoai môn, thịt bò và rau củ.

Từ một thói quen giản dị, sự kiện đã được nâng tầm thành lễ hội quy mô lớn, thu hút không chỉ người dân địa phương mà còn cả du khách từ khắp nơi. Đây cũng là dịp để quảng bá nông sản và nét văn hóa gắn kết cộng đồng của Yamagata.

Tất cả nguyên liệu được trộn đều bằng máy xúc trang bị loại gầu đặc biệt. Ảnh: Kahoku

Điểm nhấn nổi bật nhất của lễ hội năm nay là chiếc nồi thép nấu canh đặc chế có đường kính tới 6,5m. Để nấu được món ăn này, ban tổ chức đã huy động cả máy xúc cũng như chuẩn bị khối lượng nguyên liệu khổng lồ gồm 1,2 tấn thịt bò; 3,2 tấn khoai môn; 3.500 củ hành lá; 4.000 miếng thạch nưa konjac; 700 lít nước tương cùng nhiều loại gia vị khác.

Ảnh: Kahoku

Tất cả được kết hợp tạo nên hàng chục nghìn suất ăn nóng hổi, thơm lừng, phục vụ miễn phí cho người tham dự.

Không khí lễ hội diễn ra vô cùng náo nhiệt. Người dân và du khách vừa thưởng thức canh, vừa trò chuyện, cùng nhau tận hưởng bầu không khí trong lành của mùa thu vùng Tohoku.