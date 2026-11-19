Dù không phải mẫu xe được đánh giá quá cao, mẫu crossover cỡ C Mazda CX-5, đạt doanh số 13.510 chiếc sau 10 tháng đầu năm 2026, bỏ xa nhiều đối thủ nhờ lợi thế về giá bán, thiết kế và trang bị.

Doanh số Mazda CX-5 vượt 13.500 xe

Thị trường ô tô Việt Nam những năm gần đây chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt ở phân khúc SUV/crossover cỡ C (C-SUV). Hàng loạt mẫu xe mới xuất hiện, trong khi các hãng liên tục nâng cấp sản phẩm, bổ sung công nghệ và tung ra những chương trình ưu đãi để thu hút khách hàng.

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong 10 tháng đầu năm 2026, mẫu xe này đạt tổng doanh số 13.510 chiếc, tiếp tục giữ vị trí số 1 phân khúc C-SUV sử dụng động cơ đốt trong.

Mazda CX-5 có sức hút bền bỉ trong phân khúc SUV/crossover cỡ C tại Việt Nam.

Kết quả này giúp CX-5 bỏ xa các đối thủ bám đuổi phía sau là Ford Territory đạt 9.943 chiếc, VinFast VF 7 đạt 9.841 chiếc, Mitsubishi Destinator đạt 7.979 chiếc và Hyundai Tucson đạt 7.477 chiếc. Trong khi đó, Honda CR-V đạt 4.927 chiếc và KIA Sportage chỉ tiêu thụ được 2.158 chiếc.

Như vậy, lượng xe CX-5 bán ra trong 10 tháng đầu năm cao hơn khoảng 35,9% so với Ford Territory, mẫu xe đứng thứ hai trong nhóm SUV/crossover cỡ C.

Đây cũng là một trong số ít mẫu xe động cơ đốt trong duy trì được doanh số trên 1.000 chiếc mỗi tháng và thường xuyên góp mặt trong nhóm xe bán chạy nhất thị trường.

Đáng chú ý, sức bán của CX-5 có dấu hiệu tăng tốc trong những tháng gần đây. Tháng 8/2026, mẫu xe này đạt doanh số 1.092 chiếc, sang tháng 9 tăng lên 1.449 chiếc và tiếp tục đạt 1.617 chiếc trong tháng 10, tăng lần lượt 32,7% và 11,6% so với tháng liền trước.

Riêng trong tháng 10, dù toàn thị trường giảm khoảng 10% nhưng CX-5 vẫn tăng 11,6% so với tháng liền trước, đồng thời vươn lên vị trí dẫn đầu nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong của toàn thị trường. Kết quả này càng đáng chú ý trong bối cảnh thị trường xuất hiện ngày càng nhiều lựa chọn mới, từ xe xăng truyền thống đến xe điện và hybrid.

Sức hút của Mazda CX-5 đến từ đâu?

Nhìn từ góc độ thị trường, sức hút của Mazda CX-5 không hẳn đến từ việc mẫu xe này sở hữu những công nghệ vượt trội hay chất lượng vận hành hàng đầu phân khúc.

Thay vào đó, thành công của CX-5 đến từ khả năng cân đối tương đối hài hòa giữa thiết kế, trang bị, trải nghiệm sử dụng và đặc biệt là giá bán. Đây cũng là yếu tố giúp mẫu crossover Nhật Bản duy trì lợi thế trước nhiều đối thủ có sản phẩm mới hơn.

Về thiết kế, CX-5 sở hữu ngoại hình thể thao, trẻ trung với ngôn ngữ Kodo đặc trưng của Mazda. Dù kiểu dáng không có nhiều thay đổi mang tính đột phá trong những năm gần đây, mẫu xe này vẫn phù hợp với thị hiếu của phần đông khách hàng Việt, nhất là nhóm người trẻ mua xe phục vụ gia đình.

Khoang nội thất cũng là điểm cộng khi được hoàn thiện theo hướng hiện đại, có tính thẩm mỹ và sở hữu danh sách trang bị tiện nghi tương đối đầy đủ. Khả năng vận hành linh hoạt, cảm giác lái dễ làm quen cũng giúp CX-5 phù hợp với nhiều mục đích sử dụng, từ đi lại hàng ngày trong đô thị đến những chuyến đi xa.

Hàng ghế sau của Mazda CX-5 được đánh giá là khá chật chội so với các đối thủ. Ảnh: Auto5

Tuy nhiên, CX-5 không phải mẫu xe toàn diện. Không gian hàng ghế sau, đặc biệt là khoảng để chân, chưa thực sự rộng rãi nếu đặt cạnh một số đối thủ cùng phân khúc. Điều này có thể ảnh hưởng đến sự thoải mái khi thường xuyên chở đủ 5 người trên những hành trình dài.

Bên cạnh đó, khả năng cách âm, độ êm ái và một số khía cạnh về độ bền, khả năng giữ giá trên thị trường xe cũ cũng chưa hẳn là những lợi thế nổi bật của mẫu xe này.

Ở góc độ sản phẩm, CX-5 cũng không phải mẫu xe có tốc độ đổi mới nhanh của phân khúc. Trong khi một số đối thủ liên tục bổ sung công nghệ, thay đổi cấu hình động cơ hoặc làm mới thiết kế, mẫu xe của Mazda vẫn duy trì công thức sản phẩm khá quen thuộc.

Dù vậy, yếu tố mang tính quyết định đến sức cạnh tranh của CX-5 trong nhiều năm qua vẫn là giá bán.

Mazda liên tục điều chỉnh giá niêm yết, triển khai các chương trình ưu đãi và đưa ra những phiên bản có mức giá dễ tiếp cận. Nhờ đó, CX-5 thường xuyên nằm trong nhóm SUV hạng C có giá bán cạnh tranh nhất thị trường.

Có thời điểm, giá bán thực tế sau ưu đãi của một số phiên bản CX-5 tiệm cận các mẫu SUV hạng B phiên bản cao cấp. Đây là lợi thế đáng kể trong quyết định mua xe.

Thay vì lựa chọn một mẫu xe cỡ nhỏ nhiều trang bị, người tiêu dùng có thể chuyển lên phân khúc cao hơn để sở hữu không gian và khả năng sử dụng linh hoạt hơn mà không phải tăng ngân sách quá nhiều.

Trong khi đó, các đối thủ như Ford Territory có thế mạnh về thiết kế và công nghệ, Mitsubishi Destinator tạo sự khác biệt với cấu hình 7 chỗ, còn Hyundai Tucson có nhiều lựa chọn động cơ. Mỗi mẫu xe đều có lợi thế riêng, nhưng CX-5 vẫn tạo được sức ép nhờ sự kết hợp giữa giá bán, thương hiệu và hệ thống phân phối đã được xây dựng lâu năm.

Tuy nhiên, lợi thế này có thể đứng trước một phép thử mới khi Mazda CX-5 thế hệ tiếp theo chuẩn bị xuất hiện tại thị trường Việt Nam vào cuối năm nay. Thế hệ mới được kỳ vọng mang đến những thay đổi đáng kể về thiết kế, trang bị và trải nghiệm sử dụng. Dẫu vậy, cùng với những nâng cấp về sản phẩm, giá bán cũng có thể được điều chỉnh tăng so với thế hệ hiện hành.

Lợi thế của Mazda CX-5 đứng trước một phép thử mới khi thế hệ tiếp theo chuẩn bị xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Ảnh: THACO

Nếu mức tăng đủ lớn, CX-5 có nguy cơ đánh mất một phần lợi thế về giá vốn là vũ khí cạnh tranh quan trọng nhất trong nhiều năm qua. Khi khoảng cách giá với các đối thủ bị thu hẹp, khách hàng sẽ có thêm lý do để cân nhắc những mẫu xe sở hữu không gian rộng hơn, cấu hình 7 chỗ hoặc công nghệ mới hơn.

Vì vậy, bài toán của Mazda không chỉ nằm ở việc đưa thế hệ CX-5 mới về Việt Nam với những nâng cấp hấp dẫn, mà còn phải duy trì được mức giá đủ cạnh tranh. Bởi thực tế, CX-5 không nhất thiết phải là mẫu SUV hạng C tốt nhất ở mọi khía cạnh để giữ vị trí dẫn đầu. Nhưng nếu không còn tạo được lợi thế rõ rệt về giá bán, mẫu xe này sẽ phải đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn hơn từ những đối thủ đang ngày càng hoàn thiện sản phẩm.

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