Thị trường ô tô tháng 10 chứng kiến nhiều xáo trộn trong bảng xếp hạng xe bán chạy. Ngoài sự vượt trội của xe điện VinFast, Mazda CX-5 vươn lên dẫn đầu nhóm xe xăng dầu, trong khi Ford Ranger và Mitsubishi Xpander cùng bật khỏi top 10.

Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 10/2026 ghi nhận sự giảm nhẹ so với tháng trước. Cụ thể, theo báo cáo bán hàng mới nhất của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố, doanh số của các thành viên VAMA và số liệu nhập khẩu xe nguyên chiếc của các đơn vị ngoài VAMA đạt 28.957 xe, giảm 17% so với tháng 9.

VinFast cũng mới công bố kết quả kinh doanh tháng 10 tại Việt Nam với 22.896 ô tô điện được bàn giao ra thị trường, giảm nhẹ khoảng 3,0% so với tháng trước. Còn Hyundai Thành Công bán ra 3.422 chiếc, giảm 11,6% so với tháng 9.

Tổng cộng số liệu bán hàng toàn thị trường từ VAMA, VinFast và Hyundai Thành Công đạt 55.275 chiếc trong tháng 10, giảm khoảng 10% so với tháng trước.

Tháng 10 vừa qua, các mẫu xe điện VinFast tiếp tục áp đảo bảng xếp hạng xe bán chạy toàn thị trường. Trong đó, VF 3 tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất với 3.960 chiếc được bàn giao. Cộng dồn từ đầu năm, mẫu ô tô điện cỡ nhỏ này đạt 46.232 xe, dẫn đầu doanh số trong danh mục sản phẩm của hãng.

Xếp thứ hai là VF 6 với 3.716 xe bán ra trong tháng 10, nâng doanh số lũy kế lên 22.742 chiếc và thứ ba là bộ đôi VF 5 và Herio Green đạt tổng doanh số 3.706 xe trong tháng 10, nâng lượng xe bàn giao từ đầu năm lên 34.126 chiếc.

Các vị trí tiếp theo tiếp tục thuộc về các mẫu xe VinFast bao gồm: VF 2 gồm cả Minio Green (3.405 chiếc); Limo Green (2.957 chiếc); VF 8 (1.903 chiếc); VF MPV 7 (1.319 chiếc) và VF 7 (929 chiếc).

VinFast VF 3 tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất thị trường ô tô Việt Nam tháng vừa qua. Ảnh: VF

Nếu chỉ tính riêng các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong, thị trường ô tô đã chứng kiến sự xáo trộn lớn trong bảng xếp hạng so với tháng trước, khi nhiều mẫu xe dù doanh số khá tốt trong tháng trước và đứng ở những vị trí rất cao nhưng đã không còn giữ được phong độ và đành "bật" top.

Đáng chú ý nhất trong bảng xếp hạng tháng 10 là Mazda CX-5. Với 1.617 xe bán ra, tăng 11,6% so với tháng trước, mẫu C-SUV của Mazda không chỉ là một trong số ít cái tên tăng trưởng hai con số mà còn vươn lên dẫn đầu nhóm ô tô sử dụng động cơ đốt trong. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, CX-5 đạt doanh số 13.510 xe.

Mazda CX-5 vượt qua nhiều mẫu xe của Toyota để trở thành xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường trong tháng 10. Ảnh: THACO

Ở chiều ngược lại, Toyota Yaris Cross phải nhường vị trí dẫn đầu cho CX-5 khi doanh số tháng 10 giảm 26,2%, còn 1.327 xe. Dù vậy, xét về tổng lượng bán ra, mẫu B-SUV của Toyota vẫn đang chiếm ưu thế với 13.973 xe bán ra sau 10 tháng, nhiều hơn Mazda CX-5 và tiếp tục là mẫu xe động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường tính từ đầu năm.

Toyota Yaris Cross tụt 1 bậc xuống vị trí thứ hai. Ảnh: TMV

KIA Seltos cũng là điểm sáng đáng chú ý khi đạt doanh số 1.273 xe trong tháng 10, tăng 10,5% so với tháng trước. Kết quả này giúp mẫu B-SUV của KIA cải thiện 3 bậc, vươn lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng. Tính từ đầu năm, đã có 8.382 chiếc Seltos được bàn giao tới khách hàng Việt Nam.

KIA Seltos lần đầu góp mặt trong top 3 xe xăng dầu bán chạy trong năm 2026. Ảnh: THACO

Hai vị trí tiếp theo đều thuộc về Toyota, nhưng với diễn biến trái ngược. Innova Cross bán được 1.078 xe, giảm 26,2% so với tháng 9 và tụt 2 bậc xuống vị trí thứ 4.

Trong khi đó, Hilux tạo cú bứt tốc mạnh mẽ với 941 xe bán ra, cao hơn gấp đôi mức 426 xe của tháng trước. Màn tăng tốc này đưa mẫu bán tải Toyota trở lại top 10 ở vị trí thứ 5, đồng thời vượt qua các đối thủ để dẫn đầu phân khúc xe bán tải trong tháng.

Toyota Hilux có doanh số tăng gấp hơn 2 lần so với tháng trước. Ảnh: TMV

Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về Ford Territory với 924 xe, Ford Everest đạt 836 xe, Hyundai Creta đạt 783 xe. Mitsubishi Xforce và KIA Sonet cùng ghi nhận doanh số 774 xe, chia sẻ hai vị trí cuối bảng xếp hạng.

Một số cái tên quen thuộc như Ford Ranger, Hyundai Tucson và Mitsubishi Xpander lại không giữ được phong độ trong tháng 10, qua đó bật khỏi top 10. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong năm 2026 cả Ford Ranger và Mitsubishi Xpander, hai mẫu xe từng dẫn đầu doanh số toàn thị trường năm 2025 cùng vắng mặt trong bảng xếp hạng tháng.

Xét về tương quan thương hiệu, Toyota áp đảo với 3 đại diện góp mặt trong top 10. Ford và KIA mỗi hãng có 2 mẫu xe, trong khi Mazda, Hyundai và Mitsubishi cùng có một cái tên. Honda tiếp tục không có mẫu xe nào lọt vào danh sách này.

Ford tiếp tục có 2 đại diện góp mặt trong top 10 xe động cơ đốt trong bán chạy tháng 10. Ảnh: FVN

Thị trường ô tô tháng 10/2026 ghi nhận diễn biến kém tích cực khi doanh số toàn thị trường giảm so với tháng 9, trái với kỳ vọng về một giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm. Dù một số mẫu xe vẫn duy trì sức hút, thậm chí tăng trưởng tốt như Mazda CX-5, KIA Seltos hay Toyota Hilux, cục diện bảng xếp hạng cũng cho thấy sự xáo trộn đáng kể.

Những cái tên vốn thường xuyên góp mặt trong nhóm dẫn đầu như Ford Ranger và Mitsubishi Xpander bất ngờ hụt hơi, cho thấy sức cạnh tranh giữa các phân khúc và mẫu xe đang có những thay đổi rõ nét.

Giới chuyên gia dự báo, những tháng cuối năm sẽ là chặng đua quan trọng để các hãng xe tăng tốc doanh số. Nguồn cung dồi dào hơn, trong khi nhu cầu mua sắm ô tô thường có xu hướng tăng vào dịp cận Tết, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho thị trường.

Cùng với đó, các chương trình giảm giá, hỗ trợ lệ phí trước bạ và ưu đãi từ hãng, đại lý nhiều khả năng tiếp tục được duy trì nhằm thu hút khách hàng, thúc đẩy sức mua trong giai đoạn nước rút.

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