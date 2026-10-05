Mazda CX-5 thế hệ thứ ba đã được chốt lịch ra mắt chính thức tại Malaysia vào ngày 8/10 tới, sau khi trình làng tại một số thị trường Đông Nam Á.

Mazda CX-5 thế hệ mới đang tiến gần thời điểm mở bán chính thức tại Malaysia. Theo trang Autobuzz, Mazda Malaysia đã xác nhận ngày ra mắt 8/10 thông qua một bài đăng trên mạng xã hội, hé lộ chi tiết con số “5” trên cụm đèn pha của mẫu SUV thế hệ thứ ba.

Mazda CX-5 mới lớn hơn, nội thất chuyển sang điều khiển bằng màn hình

Được giới thiệu lần đầu tại Triển lãm Di động Quốc tế Kuala Lumpur (KLIMS) 2026 hồi tháng 6, CX-5 mới đã ra mắt tại Indonesia vào cuối tháng 7, đánh dấu thị trường Đông Nam Á đầu tiên thế hệ mới đặt chân tới. Malaysia hiện là thị trường tiếp theo chuẩn bị đón nhận mẫu xe này.

Ở thế hệ thứ ba, Mazda CX-5 có kích thước dài 4.690 mm, rộng 1.860 mm và cao 1.695 mm. So với thế hệ trước, mẫu SUV được mở rộng đáng kể, hướng tới không gian sử dụng thoải mái hơn nhưng vẫn duy trì tỷ lệ thiết kế đặc trưng.

Ngoại hình xe được làm mới với cụm đèn pha có dải đèn LED ban ngày bố trí so le, đèn hậu LED hình chữ L và nhiều chi tiết sơn đen bóng ở cản trước, viền cửa sổ, thanh giá nóc cùng bộ mâm 5 chấu. Phía sau, dòng chữ Mazda thay thế logo hãng theo phong cách nhận diện mới.

Tuy nhiên, thay đổi đáng chú ý nhất nằm trong khoang cabin. Mazda đã loại bỏ phần lớn nút bấm và núm xoay vật lý vốn là đặc trưng trên các mẫu xe trước đây, chuyển nhiều chức năng sang màn hình trung tâm kích thước 15,6 inch, tích hợp hệ điều hành mới cùng các dịch vụ Google.

Dù theo đuổi cách bố trí hiện đại hơn, xe vẫn giữ cần số truyền thống bọc da và các chi tiết trang trí kim loại. Phiên bản trưng bày tại Malaysia có nội thất da hai tông màu, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống âm thanh Bose.

Việc chuyển nhiều chức năng sang màn hình lớn giúp khoang lái mang diện mạo công nghệ hơn, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về tính thuận tiện khi sử dụng so với hệ thống nút điều khiển vật lý trước đây.

Có bản hybrid nhẹ, giá dự kiến hơn 1,1 tỷ đồng

Tại Malaysia, Mazda CX-5 thế hệ mới được giới thiệu với hệ truyền động hybrid nhẹ (MHEV) 24V, kết hợp động cơ xăng Skyactiv-G 2.5L 4 xi-lanh hút khí tự nhiên. Hệ thống cho công suất 141 mã lực, mô-men xoắn 238 Nm và truyền sức mạnh tới cả bốn bánh thông qua hệ dẫn động i-Activ AWD.

Trong khi đó, phiên bản vừa được giới thiệu tại Indonesia sử dụng động cơ xăng 2.5L không có hệ thống hybrid nhẹ, cho công suất 179 mã lực và mô-men xoắn 240 Nm. Động cơ kết hợp hộp số tự động 6 cấp, hệ dẫn động AWD cũng được cung cấp.

Sự khác biệt này cho thấy cấu hình động cơ của CX-5 thế hệ mới có thể được điều chỉnh tùy theo từng thị trường. Hiện chưa có đủ thông tin để khẳng định Malaysia sẽ chỉ phân phối phiên bản hybrid nhẹ hay bổ sung các lựa chọn động cơ khác.

Tại Malaysia, CX-5 thế hệ mới từng được mở cọc sớm với giá tạm tính từ 170.000 ringgit, tương đương khoảng 1,1 tỷ đồng. Nếu được giữ nguyên khi công bố chính thức, giá khởi điểm này cao hơn khoảng 34.500 ringgit so với bản CX-5 2.0G 2WD Mid hiện hành có giá 135.469 ringgit (861 triệu đồng); đồng thời nhỉnh hơn một chút so với bản 2.5G High T/C cao cấp nhất giá 166.960 ringgit (1,06 tỷ đồng).

Tại Việt Nam, Mazda CX-5 đang cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C với những cái tên như Hyundai Tucson, Ford Territory, Honda CR-V và Mitsubishi Destinator.

Thế hệ mới với thay đổi về thiết kế, trang bị và hệ truyền động được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của khách hàng, dù thời điểm phân phối cũng như cấu hình, giá bán dành riêng cho thị trường Việt Nam chưa được đơn vị phân phối là THACO xác nhận.

(Theo Auto Buzz)

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