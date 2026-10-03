Jaecoo J5, mẫu xe đầu tiên được Liên doanh Omoda & Jaecoo Việt Nam do ông Vũ Văn Tiền làm chủ tịch lựa chọn lắp ráp trong nước, ghi nhận gần 1.000 xe bàn giao trong tháng 9. Doanh số này ngang ngửa với nhiều đối thủ Nhật Bản, Hàn Quốc cùng phân khúc.

Theo thông tin từ Omoda & Jaecoo Việt Nam, trong tháng 9/2026, đã có xấp xỉ 1.000 chiếc Jaecoo J5 đã được bàn giao tới khách hàng trên toàn quốc. Mẫu xe nằm trong phân khúc SUV/crossover cỡ B này ra mắt và công bố giá bán tại Việt Nam từ giữa tháng 8, trước khi bắt đầu bàn giao rộng rãi trong tháng 9 vừa qua.

Jaecoo J5 nằm trong phân khúc B-SUV cùng nhiều đối thủ mạnh đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc. Ảnh: Hoàng Hiệp

Đáng chú ý, Jaecoo J5 chính là cái tên đầu tiên được lựa chọn lắp ráp tại nhà máy Omoda & Jaecoo Việt Nam ở KCN Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên. Liên doanh Omoda & Jaecoo Việt Nam do ông Vũ Văn Tiền làm chủ tịch đã đánh dấu bước tiến từ phân phối xe nhập khẩu sang đầu tư sản xuất ô tô trong nước.

Gần 1.000 xe bàn giao trong tháng đầu mở bán là kết quả đáng chú ý với một mẫu xe mới gia nhập thị trường. Đây cũng là mẫu xe hiếm hoi của Trung Quốc công bố doanh số bán ra theo tháng, điều mà các thành viên của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast hay Hyundai Thành Công thực hiện định kỳ từ lâu.

Tuy nhiên, đây là số liệu do doanh nghiệp công bố, chưa phải số liệu đăng ký hoặc thống kê bán hàng độc lập.

Nhiều xe được bàn giao ngay trong khuôn khổ Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia 2026, diễn ra từ 3-5/10 tại Hà Nội. Ảnh: OJV

Ở phân khúc B-SUV, 'tân binh' Jaecoo J5 phải cạnh tranh với nhiều mẫu xe đã có chỗ đứng trên thị trường đến từ các thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc như Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta, KIA Seltos, Honda HR-V...

Ngoài ra, nhiều thương hiệu Trung Quốc cũng gia nhập phân khúc này như Geely Coolray, Lynk & Co 06, MG ZS, BYD Atto 2 hay cả mẫu xe cũng của Omoda & Jaecoo là Omoda C5.

Theo số liệu bán hàng 8 tháng đầu năm 2026, Toyota Yaris Cross đạt 10.847 chiếc, đạt trung bình 1.355 xe bán ra mỗi tháng. Mitsubishi Xforce đạt 8.133 chiếc, trung bình 1.016 chiếc/tháng. Cả hai mẫu xe bán chạy này đều được nhập khẩu từ Indonesia.

Các mẫu xe tiếp theo như Hyundai Creta (6.000 chiếc), KIA Seltos (5.957 chiếc), Honda HR-V (3.225 chiếc)... đều đạt mức trung bình chưa đến 1.000 chiếc/tháng.

So với doanh số của các đối thủ, số lượng gần 1.000 xe Jaecoo J5 bàn giao trong tháng 9 chưa đủ để xác định tương quan sức bán giữa các mẫu xe. Dù vậy, kết quả ban đầu cho thấy mẫu xe mới có khả năng thu hút sự quan tâm của khách hàng trong phân khúc vốn được coi là chật chội nhất thị trường ô tô Việt Nam.

Hai đối thủ chính của Jaecoo J5 là Toyota Yaris và Honda HR-V. Ảnh: HVN, TMV

Jaecoo J5 được phân phối trong nước với 4 phiên bản cùng 3 lựa chọn hệ truyền động gồm động cơ xăng, hybrid và thuần điện, có giá trong khoảng 600-750 triệu đồng. Việc cung cấp nhiều lựa chọn động cơ giúp mẫu xe tiếp cận nhóm khách hàng SUV đô thị có nhu cầu khác nhau, từ xe sử dụng nhiên liệu truyền thống đến các dòng xe điện hóa.

Điểm đáng chú ý là Jaecoo J5 xuất hiện trong giai đoạn thị trường ngày càng có thêm các dòng xe sử dụng hệ truyền động hybrid và thuần điện. Tuy nhiên, sức cạnh tranh lâu dài không chỉ phụ thuộc vào doanh số mở bán mà còn ở khả năng duy trì lượng tiêu thụ, mạng lưới đại lý, dịch vụ hậu mãi và giá trị bán lại.

So sánh nhanh giữa Jaecoo J5 với một số đối thủ:

Jaecoo J5 Toyota Yaris Cross Honda HR-V Kích thước (dài x rộng x cao) 4.380 x 1.860 x 1.650 (mm) 4.310 x 1.770 x 1.655 (mm) 4.330/4.385 x 1.790 x 1.590 (mm) Chiều dài cơ sở 2.620 mm 2.610 mm 2.610 mm Khoảng sáng gầm 184 mm 210 mm 196 mm Phiên bản 4 phiên bản, gồm xăng (1), hybrid (2) và thuần điện (1) 2 phiên bản, gồm xăng (1) và hybrid (1) 3 phiên bản, gồm xăng (2) và hybrid (1) Giá bán 599-749 triệu 650-728 triệu 669-835 triệu Nước sản xuất Việt Nam Indonesia Thái Lan

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