Trong bối cảnh nhiều hãng xe đang quay trở lại với nút bấm vật lý sau hàng loạt những chỉ trích màn hình cảm ứng cỡ lớn là “thủ phạm” khiến người lái mất tập trung thì Mazda tiếp tục đi con đường riêng.

Theo Motor1, hãng xe Nhật Bản mới đây một lần nữa lên tiếng bảo vệ quyết định trang bị màn hình trung tâm kích thước lớn cho mẫu CX-5 thế hệ mới bằng cách đưa ra một quan điểm hoàn toàn ngược lại. Mazda cho rằng màn hình lớn thực tế lại an toàn và ít gây xao nhãn hơn hệ thống nút bấm truyền thống.

Mazda CX-5 2026 sử dụng màn hình cảm ứng cỡ lớn và loại bỏ hoàn toàn nút bấm ở bảng điều khiển trung tâm. Ảnh: Mazda

Khi bước sang thế hệ mới vào năm ngoái, nội thất của Mazda CX-5 đã bị loại bỏ núm xoay điều khiển và màn hình nhỏ đã có trước đó và thay bằng màn hình giải trí kích thước lớn từ 12,9-15,6 inch tùy từng phiên bản, được đặt nổi trên bảng táp-lô.

Màn hình lớn nhưng thao tác đơn giản hơn

Thoạt nhìn, đây có thể là bước “nhượng bộ” của hãng xe Nhật Bản trước xu hướng màn hình khổng lồ vốn đang thống trị nội thất ô tô hiện đại. Song Mazda khẳng định lựa chọn này xuất phát từ triết lý an toàn và trải nghiệm người dùng.

Phát biểu với trang Drive của Úc, ông Koichiro Yamaguchi, Giám đốc dự án phát triển mẫu Mazda CX-5 thế hệ mới cho rằng, với điều hòa hay các chức năng thường dùng, nếu bố trí nút bấm vật lý, chúng thường nằm thấp hơn tầm mắt người lái và có thể lên tới hàng chục công tắc giống nhau.

“Người lái buộc phải cúi xuống, nhìn và chọn đúng nút đồng nghĩa rời mắt khỏi đường. Trong khi đó, hiển thị trực quan trên màn hình giúp giảm bớt sự phân tâm này”, ông giải thích.

Hệ thống màn hình mới trên Mazda CX-5 2026 thiết kế đơn giản, hạn chế việc phải chuyển đổi qua lại giữa nhiều lớp chức năng. Ảnh: Motor1

Theo ông Yamaguchi, phần lớn tài xế ngày nay đã quá quen với màn hình cảm ứng trên điện thoại, nên việc chuyển sang thao tác tương tự trên ô tô sẽ tự nhiên và ít gây phân tâm hơn so với việc phải nhớ vị trí từng nút bấm vật lý.

Vì thế, để giảm xao nhãng, hệ thống màn hình mới trên Mazda CX-5 2026 gộp điều hướng, cài đặt xe và các chức năng thường dùng vào một trung tâm duy nhất. Menu được thiết kế đơn giản, phản hồi nhanh, hạn chế việc phải chuyển đổi qua lại giữa nhiều lớp chức năng. Các phím bấm trên vô lăng và tích hợp nền tảng Google Built-In với giao diện quen thuộc như smartphone.

“Quay xe” so với triết lý cũ của Mazda

Điều đáng chú ý là quan điểm này đi ngược hoàn toàn với triết lý trước đây của Mazda. Cách đây vài năm, hãng từng loại bỏ màn hình cảm ứng, thay bằng núm xoay và phím cứng, dựa trên các nghiên cứu cho thấy người lái phải rời mắt khỏi đường khi thao tác trên màn hình.

Ở thời điểm đó, Mazda tin rằng các nút bấm vật lý, kết hợp màn hình hiển thị trên kính lái (HUD), giúp thao tác nhanh và chính xác hơn. Nhưng hiện nay, hãng cho rằng chính sự đa dạng nút bấm, mỗi loại một chức năng, mới khiến người lái phải mất thời gian tìm kiếm và ghi nhớ, từ đó làm tăng mức độ xao nhãng.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận ưu điểm của nút bấm và núm xoay vật lý nhờ phản xạ tự nhiên cho phép người lái thao tác mà không cần nhìn, đặc biệt sau khi đã quen vị trí.

CX-5 là mẫu xe SUV đầu tiên trong dải sản phẩm của Mazda được trang bị màn hình cỡ lớn không nút bấm. Ảnh: Mazda

Để dung hòa, Mazda đã cố định các chức năng sử dụng thường xuyên như điều hòa ở dải phía dưới màn hình, giúp người lái thao tác nhanh hơn. Đáng chú ý, ông Yamaguchi cũng để ngỏ khả năng các nút bấm truyền thống có thể quay trở lại trong tương lai, nếu phản hồi khách hàng cho thấy đó là lựa chọn tốt hơn.

Theo Motor1, Drive

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