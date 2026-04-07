Theo Ive, việc lạm dụng màn hình cảm ứng trong khoang lái là một giải pháp “lười biếng, kém hiệu quả và thậm chí nguy hiểm”. Quan điểm này gây chú ý bởi chính ông là một trong những người góp phần phổ biến màn hình cảm ứng trong ngành công nghệ di động.

Giải thích rõ hơn, Ive cho rằng môi trường sử dụng ô tô hoàn toàn khác với smartphone. Khi lái xe, người điều khiển phải liên tục tập trung vào đường đi, trong khi màn hình cảm ứng lại yêu cầu thao tác nhiều bước và cần nhìn trực tiếp để xác nhận. Điều này làm tăng mức độ xao nhãng và giảm tính an toàn.

Jony Ive, người đứng sau nhiều sản phẩm biểu tượng như iPhone

Ông cũng chỉ ra rằng nhiều hệ thống giải trí hiện nay buộc người dùng phải truy cập qua nhiều lớp menu, cài đặt ẩn để thực hiện những thao tác đơn giản. Theo Ive, người dùng không nên phải băn khoăn “mình đang ở lớp thứ mấy” chỉ để điều chỉnh một chức năng cơ bản.

Không dừng lại ở đó, nhà thiết kế này cho rằng các hãng xe đang ngày càng phụ thuộc vào màn hình vì giúp đơn giản hóa phần cứng, giảm số lượng nút bấm vật lý. Tuy nhiên, điều này đánh đổi trải nghiệm trực quan và khả năng thao tác nhanh, yếu tố quan trọng khi lái xe.

Thay vào đó, Ive đề cao các nút bấm và núm xoay truyền thống nhờ khả năng tạo phản hồi xúc giác và hình thành “trí nhớ cơ bắp”, giúp người lái thao tác mà không cần rời mắt khỏi đường.

Quan điểm này được thể hiện rõ trên Ferrari Luce, mẫu xe điện đầu tiên của Ferrari. Thay vì chạy theo xu hướng “màn hình hóa” toàn bộ khoang lái, Luce kết hợp giữa màn hình kỹ thuật số và các nút bấm vật lý, công tắc dạng gạt và núm xoay cho các chức năng chính như điều hòa, giải trí hay chế độ lái.

Theo Cartoq

