Tại Việt Nam, hệ thống điều hòa trên Honda Civic luôn là chủ đề "nóng" trên các diễn đàn xe như Otofun, OtoSaigon... khi tình trạng mất khả năng làm mát được ghi nhận khá phổ biến trên nhiều đời xe, kéo dài từ thế hệ thứ 8 cho đến thế hệ thứ 10.

Ở các đời Honda Civic thế hệ 8 (2006-2011) và thế hệ 9 (2012-2017), nhiều chủ xe ghi nhận hiện tượng cabin chuyển từ mát sâu sang nóng hầm hập chỉ sau vài phút di chuyển. Tuy nhiên, nguyên nhân cốt lõi thường không quá phức tạp, chủ yếu gặp các vấn đề hao mòn theo thời gian.

Một chủ xe Honda Civic gen 10 gặp lỗi điều hòa muốn nhờ cộng đồng tìm ra nguyên nhân. Ảnh chụp màn hình Group Facebook Hội Honda Civic Việt Nam

Nhưng đến thế hệ 10, Honda Civic lại vướng vào khiếm khuyết vật liệu nghiêm trọng ở quy mô toàn cầu. Theo Cục quản lý An toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA), hệ thống điều hòa của mẫu xe này ghi nhận tỷ lệ hỏng hóc cao bất thường, buộc hãng phải gia hạn bảo hành trên diện rộng.

Khác với các thị trường Mỹ, Honda Việt Nam không công bố đợt triệu hồi hay thông báo gia hạn bảo hành diện rộng nào dành riêng cho dàn nóng hay lốc lạnh của Civic Gen 10. Dù vậy, vấn đề về dàn nóng được người dùng Việt Nam phản ánh rất nhiều.

Dưới đây là tổng hợp về những nguyên nhân thường gặp khiến điều hòa Honda Civic không mát hoặc mất lạnh hoàn toàn, kèm theo giải pháp xử lý với chi phí tối ưu nhất.

Rò rỉ hoặc thiếu hụt gas lạnh

Gas lạnh được ví như “huyết mạch” của hệ thống điều hòa. Khi gas bị thiếu hoặc rò rỉ, khả năng làm mát gần như bằng không. Tại Việt Nam, sự cố rò rỉ thường xảy ra do dàn nóng bị đá văng trúng khi chạy cao tốc, hoặc do gioăng phớt lốc lạnh bị lão hóa theo thời gian.

Khi gas bị thiếu hoặc rò rỉ, khả năng làm mát gần như bằng không. Ảnh: DoctorFixMaster

Các mẫu Honda Civic thế hệ thứ 10 (2016-2021) có tiền sử lỗi dàn nóng xuất hiện các lỗ mọt li ti do vật liệu không đạt thông số kỹ thuật chuẩn. Trường hợp này thường khiến xe mát yếu dần chứ không mất lạnh đột ngột, dễ bị người dùng bỏ qua. Tại thị trường Bắc Mỹ, hãng gia hạn bảo hành cụm dàn nóng lên 10 năm kể từ ngày mua và thay thế miễn phí nếu rò rỉ do lỗi vật liệu.

Lốc lạnh hoặc ly hợp từ gặp sự cố

Lốc lạnh đóng vai trò trung tâm trong việc nén và luân chuyển gas lạnh. Khi lốc lạnh hỏng do thiếu dầu bôi trơn, quá nhiệt hoặc hỏng hóc cơ khí, điều hòa sẽ hoàn toàn tê liệt. Dấu hiệu thường gặp là bật A/C nhưng không có gió mát, kèm tiếng kêu lạ hoặc rung bất thường trong khoang máy.

Khi lốc lạnh hỏng do thiếu dầu bôi trơn, quá nhiệt hoặc hỏng hóc cơ khí, điều hòa sẽ hoàn toàn tê liệt. Ảnh: Denis Poirier

Trên các đời Civic thế hệ 8 và 9 (2006-2015), đôi khi lốc lạnh không hỏng mà thủ phạm chỉ là một chiếc rơ-le đóng ngắt ly hợp từ trị giá vài chục ngàn đồng bị cháy. Nếu không kiểm tra kỹ, chủ xe rất dễ bị tư vấn thay cả cụm máy nén với chi phí cao không cần thiết.

Cầu chì đứt hoặc sự cố điện

Theo kinh nghiệm của nhiều kỹ thuật viên, khoảng 15-20% lỗi điều hòa ô tô liên quan đến hệ thống điện. Tại Việt Nam, tình trạng chuột chui vào khoang máy cắn dây điện không hề hiếm, đặc biệt với xe đỗ lâu ngày.

Cầu chì bị cháy cũng có thể khiến hệ thống điều hòa của xe ngừng hoạt động. Ảnh: RB The Mechanic

Chỉ cần một dây nguồn hoặc dây cảm biến bị đứt, toàn bộ hệ thống A/C có thể ngừng hoạt động. Ngoài ra, một cầu chì bị cháy hoặc tiếp xúc kém cũng đủ khiến điều hòa “đình công”. Đây là hạng mục nên được kiểm tra sớm vì chi phí sửa chữa rất thấp.

Lọc gió điều hòa bẩn

Lọc gió điều hòa thường bị xem nhẹ, trong khi môi trường nhiều khói bụi khiến bộ phận này nhanh bẩn hơn dự kiến. Khi lọc gió bị tắc, luồng gió qua dàn lạnh giảm mạnh.

Lọc gió bẩn là một trong những nguyên nhân gây ra điều hòa làm mát kém hiệu quả. Ảnh: Denso

Hệ thống vẫn làm lạnh nhưng gió không đủ thổi vào cabin, gây cảm giác xe không mát, thậm chí dẫn đến đóng đá dàn lạnh. Chỉ với một lần thay lọc gió mới, nhiều trường hợp điều hòa đã hoạt động trở lại bình thường mà không cần can thiệp sâu.

Trước khi mang xe đi kiểm tra, chủ xe có thể tự thực hiện một vài bước đơn giản:

- Đảm bảo nút A/C đã sáng đèn, chế độ lấy gió trong đang bật và nhiệt độ được vặn ở mức thấp nhất.

- Mở nắp ca-pô, nhờ một người bật hoặc tắt nút A/C trong xe. Nếu nghe tiếng “tạch” và vòng tua máy nhích nhẹ, ly hợp từ vẫn hoạt động. Tiếng kêu kim loại lớn là dấu hiệu lốc có vấn đề.

- Tháo hộc để đồ ghế phụ để kiểm tra lọc gió. Nếu lọc gió quá bẩn, nên thay ngay.

- Nếu xe chỉ mát một bên cửa gió có thể do mô-tơ trộn gió bị kẹt. Mùi ẩm mốc khó chịu cho thấy dàn lạnh bị bẩn, cần vệ sinh nội soi.

Lưu ý khi sửa chữa và chi phí tham khảo

Khi gặp lỗi nặng như rò rỉ gas hoặc hỏng lốc lạnh, việc hút chân không và nạp gas đúng chuẩn là bắt buộc. Tuyệt đối không tự nạp gas bằng bình mini nếu không có đồng hồ áp suất, vì nạp dư gas có thể gây nổ ống dẫn hoặc hỏng lốc.

Chi phí sửa chữa điều hòa Honda Civic tại Việt Nam dao động khá rộng, tùy lỗi và loại phụ tùng chính hãng hay bên thứ 3. Những hạng mục đơn giản như thay lọc gió, cầu chì chỉ tốn vài trăm nghìn đồng. Trong khi đó, sửa rò rỉ dàn nóng hoặc thay lốc lạnh có thể lên tới vài triệu, thậm chí hơn chục triệu đồng.

Dưới đây là mức chi phí tham khảo tại các xưởng dịch vụ và gara ngoài tại Việt Nam

Hạng mục sửa chữa, thay thế Mức giá tham khảo (VNĐ) Ghi chú Thay lọc gió điều hòa 150.000-450.000 Có thể tự mua và thay tại nhà trong 5 phút. Thay rơ-le, cầu chì điều hòa 50.000-200.000 Xử lý nhanh chóng nếu lốc không đóng do lỗi điện. Kiểm tra rò rỉ và bơm gas mới 500.000-1.000.000 Bắt buộc phải hút chân không và châm thêm dầu lạnh. Thay dàn nóng 2.500.000-6.000.000 Kiểm tra kỹ các xe thế hệ 10 xem còn diện bảo hành đại lý không. Vệ sinh dàn lạnh nội soi 400.000-800.000 Nên làm định kỳ mỗi 20.000km để tránh mùi hôi và mọt thủng dàn lạnh. Thay lốc lạnh 8.000.000-20.000.000 Hạng mục đắt đỏ nhất. Giá dao động mạnh giữa hàng Denso/Sanden OEM và hàng chính hãng Honda.

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