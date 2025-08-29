Loạt sản phẩm mới này là An vui Trọn đời, Bệnh lý nghiêm trọng, Thẻ chăm sóc sức khoẻ, “combo” Toàn gia hạnh phúc… với ưu điểm vừa bảo vệ, vừa tích luỹ lâu dài. Ngoài ra, có các sản phẩm bảo hiểm nhân văn chuyên biệt (Phụ nữ toả sáng) hoặc Bệnh lý nghiêm trọng từ cơ bản đến nâng cao và đa dạng, bảo vệ cả trẻ em.

Theo ông Dũng, ngành bảo hiểm nhân thọ đang chuyển mình mạnh mẽ với sự cạnh tranh sôi động, hàng loạt doanh nghiệp ra mắt sản phẩm mới đáp ứng quy định và nhiều cải tiến phù hợp với nhu cầu người dân.

“Các sản phẩm mới này phù hợp với nhu cầu và từng giai đoạn của cuộc đời người dân Việt Nam, cũng như định hướng của ngành bảo hiểm. Tôi tin rằng với tiềm lực của mình, MB Life sẽ có thêm nhiều đóng góp cho sự tăng trưởng của ngành bảo hiểm trong thời gian tới”, ông Dũng bổ sung.

Sản phẩm Phụ nữ tỏa sáng của MB Life với đặc tính vượt trội thu hút sự quan tâm của các chị em

Từ ngày 1/7/2025, để đáp ứng quy định mới, một rổ sản phẩm bảo hiểm mới được nhiều công ty bảo hiểm đua nhau ra mắt với đặc tính linh hoạt, tinh gọn và thiết thực hơn cho khách hàng, nhằm phù hợp với xu hướng phát triển mới.

Các sản phẩm bảo hiểm mới theo xu thế mới sẽ đảm bảo tăng tính minh bạch, chuyên nghiệp trong tư vấn và đầu tư công nghệ để đơn giản hóa trải nghiệm cho khách hàng, phù hợp với mục tiêu chung của ngành là phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam bền vững, minh bạch, lấy khách hàng làm trung tâm.

Theo ông Yip Kim Chee - Phó Tổng giám đốc MB Life, với người trẻ độc thân thì nhu cầu rất khác so với bậc cha mẹ có con nhỏ, hay một người đang chuẩn bị nghỉ hưu. Chính vì vậy, ngoài sản phẩm riêng lẻ, MB Life thiết kế các gói giải pháp thông qua việc đóng gói các sản phẩm riêng lẻ, để đáp ứng các nhu cầu chuyên biệt của từng nhóm khách hàng. Đối với phiên bản nâng cao, có cả sản phẩm phù hợp nhóm khách hàng muốn bảo vệ toàn diện với hơn 140 tình trạng bệnh lý, quyền lợi chi trả nhiều lần ở các giai đoạn khác nhau. Điều này giúp cho người tham gia duy trì, ổn định tài chính để tập trung vào hồi phục sức khoẻ.

Ông Dũng cũng cho biết thêm thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam vừa đi qua chặng đường 6 tháng đầu năm 2025 với những gam màu xanh tăng trưởng hơn sau giai đoạn ảm đạm kéo dài.

Số liệu tổng hợp của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) cho thấy, tính đến cuối tháng 6/2025, tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt khoảng 72.094 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Riêng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới ước đạt 13.048 tỷ đồng, tăng 8,6%.

Tính đến cuối tháng 6/2025, số lượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khai thác mới đạt 896.723 hợp đồng, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm nhân thọ có nhiều thay đổi - từ nhu cầu khách hàng, diễn biến kinh tế cho đến sự điều chỉnh trong khuôn khổ pháp lý, các công ty bảo hiểm từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục coi đây là giai đoạn thích ứng với bối cảnh mới, tiếp tục bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểm thông qua việc khai sinh danh mục sản phẩm bảo hiểm mới ưu việt và phù hợp với xu hướng thị trường kèm với những đổi mới trong chi trả quyền lợi, trải nghiệm dành cho khách hàng.

Như với MB Life, công ty sẽ tiếp tục cải tiến hệ sinh thái sản phẩm, củng cố các kênh phân phối và thực thi những chiến dịch nâng cao trải nghiệm khách hàng. Một trong những dự án công nghệ đang được triển khai là Amazer AI, một tính năng chăm sóc khách hàng được kỳ vọng sẽ mang đến những trải nghiệm khác biệt.

Mang tên mới đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình 10 năm phát triển, MB Life khẳng định sự thay đổi này không chỉ đơn thuần là một bước làm mới nhận diện thương hiệu, mà còn là tuyên bố chiến lược về việc hội nhập sâu vào hệ sinh thái số của Tập đoàn MB, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng kết nối với khách hàng. MB Life được thành lập bởi 3 đối tác gồm Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội - MB (Việt Nam), Tập đoàn Ageas (Bỉ) và Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Muang Thai (Thái Lan) - top đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Thái Lan.

Theo ông Bùi Trung Kiên - Tổng Giám đốc MB Life, đây là thời điểm công ty bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ uy tín, tiên phong đổi mới tại Việt Nam, tiếp tục sứ mệnh "cùng bạn dựng xây hạnh phúc".

Theo chia sẻ của ông Lưu Trung Thái - Chủ tịch HĐQT MB tại Hội nghị Nhà đầu tư vào đầu tháng 8 vừa qua, các công ty thành viên của MB đã đạt được kết quả tích cực, tăng cường vị thế trên thị trường, trong đó MB Life duy trì Top 1 Bancassurance khi dẫn đầu doanh thu khai thác mới mảng bancassurance.

“Bảo hiểm sẽ là 2 mỏ kim cương của MB, và chúng tôi đã có chiến lược phát triển mạnh 2 doanh nghiệp bảo hiểm này bởi cần phải duy trì chất lượng tăng trưởng của cả MB Life và MIC (công ty hoạt động trong mảng bảo hiểm phi nhân thọ) mới đảm bảo được chất lượng chung toàn tập đoàn. Dự kiến 2 công ty này sẽ đạt mức doanh thu 10.000 tỷ đồng trong năm 2025 này”, ông Thái bày tỏ.

6 tháng đầu năm 2025, MB Life ghi nhận tổng doanh thu đạt 3.094 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2024, vươn lên nằm trong Top 6 công ty bảo hiểm nhân thọ dẫn đầu thị trường về doanh thu khai thác mới.

Phương Dung