Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) thông báo bán đấu giá khoản nợ của Công ty CP Sản xuất Nhật Minh phát sinh từ hợp đồng tín dụng ký với OceanBank năm 2010 dưới thời cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm.

Theo thông báo của MBV, tổng nghĩa vụ nợ của Công ty CP Sản xuất Nhật Minh tại ngân hàng tính đến ngày 16/11/2026 là 978,444 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc là 197 tỷ đồng; dư nợ lãi, lãi phạt và phí chậm trả là 781,444 tỷ đồng.

Khoản nợ của Công ty Nhật Minh phát sinh theo Hợp đồng tín dụng số 0137/2010/HĐTD1-OceanBank01 ngày 30/9/2010 giữa Ngân hàng Đại Dương (OceanBank, nay đổi tên là MBV) với Công ty Nhật Minh.

Theo thông báo, nghĩa vụ nợ tiếp tục được tính phát sinh cho đến khi Công ty Nhật Minh hoàn thành việc thanh toán.

Tài sản bảo đảm của khoản nợ gồm toàn bộ tài sản hình thành trên đất thuê của dự án “Trung tâm đào tạo và huấn luyện thuyền viên” tại phường Long Bình, quận 9, TPHCM.

Tài sản bảo đảm bổ sung là toàn bộ cổ phần của các cổ đông Công ty CP Đông Phong, bao gồm phần vốn đã góp và quyền góp vốn tương đương 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp này.

Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ là 976,674 tỷ đồng.