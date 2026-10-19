5 chiếc xe ô tô Mitsubishi Attrage được ngân hàng rao bán với giá khởi điểm 371,78 triệu đồng, tương đương 74,36 triệu đồng/chiếc. Tuy nhiên, ngân hàng yêu cầu bán nguyên lô, không bán riêng từng xe.

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa thông báo đấu giá tài sản thông qua Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp. Tài sản đấu giá là nguyên lô 5 chiếc xe ô tô Mitsubishi Attrage. Giấy chứng nhận đăng ký của cả 5 xe đều do Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM cấp ngày 7/8/2019

PVcomBank cho biết chỉ bán nguyên lô cả 5 chiếc, không bán tách rời.

Giá khởi điểm của lô xe này là 371,78 triệu đồng, bình quân khoảng 74,36 triệu đồng/chiếc. Mức giá trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí.

5 chiếc xe ô tô con 5 chỗ nhãn hiệu Mitsubishi Attrage đều có màu xám, lần lượt mang biển kiểm soát: 51H-115.67, 51H-117.76, 51H-115.27, 51H-116.86, 51H-119.01.

Ngân hàng bàn giao hồ sơ pháp lý và xe theo hiện trạng thực tế; người trúng đấu giá tự thực hiện thủ tục sang tên và các thủ tục liên quan.

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm, tương đương 74,356 triệu đồng.

Thời gian xem tài sản từ 8h ngày 16/10 đến 17h ngày 21/10 tại bãi xe 4S Linh Đông, 17/6i đường 22, phường Hiệp Bình, TPHCM.

Xe này hiện có giá khoảng 380 triệu đồng/chiếc với xe số sàn, trên 400 triệu đồng/chiếc với xe số tự động, chưa gồm thuế phí để lăn bánh.