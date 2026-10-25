VietinBank Hai Bà Trưng bán đấu giá biệt thự tại Khu du lịch VinaCapital Hội An với giá khởi điểm hơn 15,1 tỷ đồng. Trong khi đó, BIDV cũng thông báo thu giữ một căn biệt thự tại khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside (Hà Nội).

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng (VietinBank Hai Bà Trưng) đang phối hợp với đơn vị tổ chức đấu giá chuyên nghiệp thực hiện thủ tục đấu giá công khai tài sản của khách hàng để thu hồi nợ.

Theo thông báo của ngân hàng, tài sản được đưa ra đấu giá là toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán biệt thự số VL9-3/2022/HĐMB/VHA, ký ngày 12/5/2022 giữa bà Phùng Thị Mai Phương cùng chồng là ông Trương Quốc Huy và Công ty TNHH Khu du lịch VinaCapital Hội An. Quyền tài sản này được thế chấp theo hợp đồng ký ngày 6/7/2022.

Tài sản liên quan đến biệt thự số TV-38, lô đất VL9-3, thuộc dự án khu du lịch nghỉ dưỡng biển VinaCapital Hội An (Shantira Beach Resort & Spa), tại khu resort Wyndham Hoi An Royal Beachfront Resort & Villa, đường Lạc Long Quân, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng.

Biệt thự có 2 tầng, diện tích xây dựng 129,37m2, tổng diện tích sàn xây dựng 186,5m2. Diện tích đất là 292,29m2.

Thời hạn sở hữu kể từ ngày bàn giao biệt thự đến ngày 15/1/2077.

Đáng chú ý, tài sản chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất,

Giá khởi điểm của tài sản là 15,134 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BAMC) thông báo thu giữ tài sản bảo đảm tại Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Hà Nội, để xử lý khoản nợ của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam tại BIDV Chi nhánh Hà Nội.

Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất AD09-76, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, TP Hà Nội.

Tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của bà Đ.T.H.L. và được thế chấp để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam.

Trước đó, ngày 14/8/2026, BIDV Chi nhánh Hà Nội đã có văn bản yêu cầu bàn giao tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ. Tuy nhiên, các bên liên quan chưa thực hiện yêu cầu này.

Tài sản có diện tích đất 304m2, biệt thự có diện tích xây dựng 112,5m2, diện tích sàn 341,9m2.

Việc thu giữ tài sản diễn ra lúc 8h ngày 13/11/2026 tại nơi có tài sản.