Tử chiến trên không là phim điện ảnh hành động - kịch tính, được lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay có thật tại Việt Nam sau năm 1975.

Phim ra rạp vào thời điểm Mưa đỏ đã chiếu được gần 1 tháng. Tuy nhiên, tác phẩm điện ảnh của NSƯT Đặng Thái Huyền đến nay vẫn tạo sức hút rất lớn trên thị trường, đạt doanh thu 660 tỷ đồng (theo Box Office Vietnam, chiều 16/9).

Phim "Tử chiến trên không" ra rạp giữa thời điểm "Mưa đỏ" vẫn đang giữ sức hút rất lớn.

Tại sự kiện công chiếu phim tại TPHCM, việc đối đầu giữa 2 tác phẩm lớn nhận được sự quan tâm của giới truyền thông.

Trước câu hỏi: Liệu có áp lực trước thành công của Mưa đỏ?, anh Nguyễn Quốc Công - đại diện nhà sản xuất cho biết phim Mưa đỏ là 1 dự án nghệ thuật quy mô lớn được Điện ảnh Quân đội nhân dân thực hiện còn Tử chiến trên không do Điện ảnh Công an nhân dân sản xuất.

Clip nhà sản xuất chia sẻ về sự cạnh tranh với "Mưa đỏ"

Mưa đỏ là câu chuyện về 1 sự kiện lịch sử có thật, còn Tử chiến trên không kể về 1 vụ việc nhỏ với thể loại hành động - giải trí.

Sự khác nhau về đề tài và hướng khai thác giúp họ không gặp áp lực khi ra mắt phim.

Ê-kíp dự án gồm hàng trăm con người làm việc. Họ đề cao sự tin tưởng, làm việc hết sức với mong muốn dự án được hoàn thành với chất lượng tốt nhất.

"Chúng tôi không thể quản lý được phản ứng của khán giả, rằng họ có thương phim hay không. Điều cả ê-kíp có thể làm là cùng nhau làm một tác phẩm tốt và lăn xả nhất có thể", anh Công chia sẻ.

Về ý kiến cho rằng phim có nhiều cảnh máu me, bạo lực, việc dán nhãn T16 là có phần chưa phù hợp, đại diện đoàn phim phản hồi họ đã gửi tác phẩm duyệt theo đúng quy trình và không kiểm soát yếu tố này.

"Mưa đỏ cũng được dán nhãn T13, tôi nghĩ điều này không quan trọng vì tác phẩm cuối cùng cũng được ra mắt khán giả", anh nói.

Kaity Nguyễn và Thái Hòa - cặp đôi nam - nữ chính của "Tử chiến trên không".

Kaity Nguyễn và Thái Hòa - cặp đôi nam - nữ chính của phim gây ấn tượng trong tác phẩm điện ảnh.

Thái Hòa vào vai kẻ cầm đầu nhóm cướp máy bay, với tâm lý phức tạp. Nam diễn viên nói đây chưa phải vai "để đời", gọi vui là "vai để đó". Anh hy vọng một ngày nào đó sẽ có vai để đời thực sự.

Trong khi đó, Kaity Nguyễn thấy hạnh phúc vì không phải lúc nào cũng có cơ hội được vào một nhân vật có thật và gắn với sự việc đặc biệt.

"Tôi chỉ mong truyền tải trung thực nhất những gì mà nhân chứng ngoài đời từng trải qua", cô nói.

Buổi công chiếu phim có sự góp mặt của cơ trưởng Phạm Trung Nam và cựu tiếp viên Ngô Kim Thanh - những nhân chứng trực tiếp trải qua chuyến bay DC-4 số hiệu 501 năm xưa, đồng thời cũng là nguyên mẫu nhân vật trong phim.

Cựu cơ trưởng Phạm Trung Nam, đạo diễn Hàm Trần và tiếp viên Kim Thanh (từ trái qua).

Cựu tiếp viên Kim Thanh nói vinh dự vì có mặt tại sự kiện. Với bà, bộ phim đánh dấu cuộc chiến thành công trên chuyến bay vào ngày 28/6/1978 - 1 dấu ấn lịch sử ngành hàng không Việt Nam, vừa ý nghĩa khi ra mắt vào thời điểm cả nước đón các đại lễ lớn.

"Với tôi, sự kiện năm xưa là ám ảnh cả đời. Bộ phim gợi lại ký ức kinh hoàng ấy, khiến tim tôi vẫn thắt lại trong từng cảnh quay", bà chia sẻ.

Là người trải qua câu chuyện từ đầu đến cuối, cơ trưởng Phạm Trung Nam xúc động khi ngồi xem lại phim.

Những phân đoạn nghẹt thở, hồi hộp trong phim khiến ông nhớ lại cảm giác mình từng đối diện cách đây nhiều năm.

Để tái hiện bối cảnh chân thực, ê-kíp đã phục dựng toàn bộ nội thất máy bay, từ bảng điều khiển, ghế ngồi đến trang phục tiếp viên theo đúng chuẩn với bối cảnh.

Ngoài Thái Hòa, Kaity Nguyễn, phim quy tụ dàn diễn viên Thanh Sơn, Xuân Phúc, Võ Điền Gia Huy, Trần Ngọc Vàng, Ma Ran Đô… chính thức ra rạp ngày 19/9 tới.

Ảnh, clip: HK, ĐPCC