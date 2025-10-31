Từng làm việc tại Ban Thời sự và Chuyển động 24h

Ngày 7/9/2025 đánh dấu cột mốc lịch sử khi kênh truyền hình đối ngoại quốc gia Vietnam Today của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) chính thức lên sóng.

Chia sẻ với VietNamNet, MC/BTV Đặng Hoàng Anh không giấu được xúc động khi nhớ lại hành trình 3 tháng chuẩn bị cùng đội ngũ. Cả nhóm thường ở lại đài đến khuya, ai cũng muốn mọi thứ phải thật chỉn chu cho ngày ra mắt. Mọi người cùng ăn mì tôm trong phòng họp vì không kịp đi ăn tối.

Hoàng Anh trong trường quay và khi đi tác nghiệp.

BTV Hoàng Anh trên sóng Vietnam Today:

Với 10 bản tin mỗi ngày, công việc đòi hỏi sự chuyên nghiệp và tập trung cao độ. Từ việc di chuyển trước camera, nghe hiệu lệnh qua tai nghe đến biên tập nội dung cho 3 bản tin sáng hôm sau, mọi thao tác đều cần chính xác và nhanh nhạy. Qua thời gian, Hoàng Anh rút ra bài học quan trọng để làm tốt công việc này cần có 4T (Tâm, Tầm, Tốc độ và Tin cậy).

Trước khi gia nhập Vietnam Today, Hoàng Anh từng học việc tại Phòng Quốc tế - Ban Thời sự, biên tập 5-10 tin mỗi ca, từ quay phóng sự đến dựng tin.

"Ở bản tin quốc tế, điều quan trọng không chỉ là dịch ngôn ngữ mà còn là dịch văn hóa. Phải làm sao để khán giả nước ngoài hiểu đúng bối cảnh Việt Nam nhưng vẫn cảm thấy gần gũi, dễ tiếp nhận", cô giải thích. Mỗi bản tin không chỉ truyền tải thông tin thời sự mà còn là cơ hội giới thiệu hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Hoàng Anh cũng trải nghiệm môi trường Phòng Nội dung số Chuyển động 24h với phong cách trẻ trung. Nếu VTV24 giúp cô thoải mái sáng tạo thì Phòng Quốc tế VTV1 rèn tính cẩn trọng và kỷ luật. Nhưng Vietnam Today mới là nơi Hoàng Anh tìm thấy sự cân bằng hoàn hảo - vừa làm việc trong môi trường tiếng Anh năng động, vừa được rèn luyện sự chỉn chu của tin thời sự chuyên nghiệp.

Học tập tại New York và nghệ thuật kể chuyện

Học Ngoại giao Truyền thông tại Baruch College - New York và Truyền thông Báo chí tại Manhattan - New York, Hoàng Anh được rèn tư duy phản biện, tính độc lập và khả năng kể chuyện đa chiều. Môi trường khuyến khích sinh viên đặt câu hỏi, tranh luận và nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ đã định hình cách làm việc của cô.

"Tôi luôn tự hỏi: Tin này có ý nghĩa gì với khán giả? Họ sẽ cảm nhận ra sao?", Hoàng Anh chia sẻ về cách tiếp cận mỗi bản tin. Học trong môi trường đa văn hóa cũng giúp cô thích ứng nhanh với guồng quay gấp rút của truyền hình, đồng thời kết hợp tinh thần báo chí hiện đại với sự ấm áp, nhân văn của Việt Nam.

Đam mê kể chuyện của Hoàng Anh bắt nguồn từ thời thơ ấu khi bố thường kể chuyện hay và truyền cảm cho các con. Cô bắt chước kể lại cho bạn bè những câu chuyện hài hước, kịch tính và nhận được sự yêu thích. Ban đầu chỉ tham gia cuộc thi với tinh thần vui vẻ, kể về những câu chuyện thật trong gia đình, Hoàng Anh bất ngờ vào vòng trong cuộc thi toàn Châu Á tại Jakarta, Indonesia và tiếp tục thi ở Đại sứ quán Mỹ.

"Khi thi kể chuyện, tôi vỡ ra mọi câu chuyện đều có một góc nhìn. Quan trọng là chọn kể theo góc nhìn nào, của ai và kể như thế nào", cô nói.

Kỹ năng này còn rèn khả năng ứng biến và làm chủ sân khấu - hai yếu tố quan trọng khi dẫn trực tiếp. Khi có tình huống ngoài kịch bản, Hoàng Anh có thể giữ bình tĩnh, xử lý linh hoạt mà không đánh mất kết nối cảm xúc với người xem.

Làm đồ thủ công để xả stress, là fan Disney chính hiệu

Tiếng Anh không chỉ là ngoại ngữ với Hoàng Anh mà là ngôn ngữ chinh phục ước mơ, từ giải thưởng, đồng tác giả sách đến công việc hàng ngày tại Vietnam Today. Học trường quốc tế từ cấp 2, du học đại học và xem phim Mỹ từ nhỏ khiến Hoàng Anh tiếp xúc tiếng Anh nhiều.

Đến từ gia đình truyền thống và nền nếp, Hoàng Anh được tiếp xúc nhiều với văn hóa Việt Nam từ nhỏ. Dĩ nhiên gia đình chủ yếu giao tiếp bằng tiếng Việt.

Chia sẻ với VietNamNet, Hoàng Anh cho biết: "Khi ở Mỹ du học, tôi vẫn thoải mái nói tiếng Việt hơn tiếng Anh. Vì vậy tôi luôn cố gắng giữ nhịp giữa hai ngôn ngữ - một để kết nối với thế giới, một để giữ gốc rễ trong tim".

Bên cạnh vai trò MC-BTV tại Vietnam Today, Hoàng Anh hát và làm đồ thủ công để xả stress, học tiếng Trung là kỹ năng đầu tư cho bản thân, quản lý social media để học cách lãnh đạo, còn làm MC/BTV là đúng với đam mê ngành nghề. Nếu phải chọn, cô vẫn chọn là "người kể chuyện" dù ở trường quay, trên mạng xã hội hay ngoài đời.

Ngoài công việc, Hoàng Anh duy trì các sở thích như làm đồ thủ công, vẽ, cắm hoa, hát, chụp ảnh và chơi piano. Những khoảng thời gian yên tĩnh này giúp cô "ngắt kết nối" khỏi guồng quay công việc, nhìn lại chính mình và lấy lại tinh thần.

Khi du học ở Mỹ, cô học cách yêu bản thân hơn thông qua vẽ tranh - "khoảng thời gian thiền" của cô. Từ vẽ tranh, Hoàng Anh khám phá thêm nhiều sở thích khác và hiểu rõ mình muốn gì trong cuộc sống. "Yếu tố tinh thần cực kỳ quan trọng vì nó làm một ngày của bạn thuận lợi hoặc tồi tệ hơn", cô chia sẻ về cách đối phó với tính hay suy nghĩ quá nhiều của mình.

Một điều thú vị là Hoàng Anh xem kênh Disney từ nhỏ, có thể kể tên và hát mọi bài hát Disney. Câu nói "Because my world would be a wonderland" từ Alice in wonderland trở thành kim chỉ nam sống của cô. Hoàng Anh luôn muốn có một thế giới riêng thật thú vị qua góc nhìn và cách kể của mình, biến mọi nơi thành thế giới thần kỳ.

Ảnh: NVCC, video: VTV